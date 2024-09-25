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Недвижимость на Al Marjan Island: Инвестиции в перспективное будущее

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Бизнес — 25 Сентября 2024, 09:51

Al Marjan Island — это искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ), который быстро становится одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в недвижимость. С его живописными пляжами, развитой инфраструктурой и перспективами для бизнеса, этот остров привлекает внимание как местных, так и международных покупателей. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности недвижимость в Al Marjan Island, её преимущества и инвестиционный потенциал.

Остров Al Marjan: ключевая информация

Al Marjan Island — это масштабный проект, включающий четыре острова общей площадью около 2,7 миллиона квадратных метров. Расположенный на побережье Персидского залива, он предлагает жителям и туристам около 23 километров побережья и 8 километров чистых песчаных пляжей.

Остров задумывался как роскошное направление для отдыха и жизни. Здесь расположены многочисленные отели, резорты, жилые комплексы и коммерческие объекты. Проект реализован с упором на комфорт, роскошь и экологичность, что делает его привлекательным для самых разных категорий покупателей: от тех, кто ищет жильё для отдыха, до инвесторов, желающих получать доход от аренды или роста стоимости недвижимости.

Виды недвижимости на Al Marjan Island

На Al Marjan Island предлагается разнообразие объектов недвижимости, что позволяет выбрать подходящий вариант как для личного проживания, так и для инвестиций.

  1. Апартаменты: Жилые комплексы на острове включают современные апартаменты различных форматов — от студий до просторных квартир с несколькими спальнями. Такие объекты особенно популярны среди инвесторов, которые планируют сдавать недвижимость в аренду, так как спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду здесь стабильно высокий.

  2. Виллы: Для тех, кто ищет более приватное жилье, Al Marjan Island предлагает роскошные виллы с видом на море, собственными бассейнами и садовыми участками. Эти объекты идеально подходят для семейного проживания или как загородные дома.

  3. Отельные резиденции: Остров также предлагает уникальную возможность инвестировать в отельные резиденции. Владельцы таких объектов могут получать доход от сдачи жилья в аренду через управляющие компании отелей.

  4. Коммерческая недвижимость: Al Marjan Island привлекает внимание и тех, кто интересуется коммерческими объектами. Здесь есть возможности для открытия ресторанов, магазинов, офисов и других бизнесов, что делает остров привлекательным не только для жителей, но и для предпринимателей.

Преимущества покупки недвижимости на Al Marjan Island

  1. Привлекательная инвестиционная среда Недвижимость в Рас-эль-Хайме, включая Al Marjan Island, остаётся более доступной по сравнению с такими популярными эмиратами, как Дубай и Абу-Даби, при этом сохраняя высокий уровень качества. Стоимость недвижимости на острове может значительно возрасти в будущем, что делает его отличным объектом для долгосрочных инвестиций.

  2. Налоговые льготы и правовая прозрачность В ОАЭ нет налога на недвижимость или доходы от сдачи недвижимости в аренду, что делает инвестиции в Al Marjan Island ещё более выгодными. Также эмират Рас-эль-Хайма обеспечивает юридическую прозрачность сделок, что гарантирует безопасность инвестиций.

  3. Развитая инфраструктура Al Marjan Island предлагает своим жителям и гостям доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Это рестораны, торговые центры, фитнес-клубы, школы и медицинские учреждения. Остров находится в непосредственной близости от международного аэропорта Рас-эль-Хаймы и всего в часе езды от Дубая.

  4. Экологическая чистота и природные красоты Сочетание современных технологий и природного окружения делает остров идеальным местом для тех, кто ценит комфорт и природу. Чистые пляжи, лазурные воды Персидского залива и зелёные зоны создают благоприятные условия для жизни и отдыха.

  5. Развитие туризма Al Marjan Island активно развивается как туристическое направление, привлекая множество посетителей со всего мира. Это повышает спрос на аренду недвижимости, особенно в пиковые туристические сезоны, что открывает возможности для краткосрочной аренды через платформы типа Airbnb.

Перспективы развития

Проект Al Marjan Island ещё находится на стадии активного развития, что создаёт перспективы для значительного роста стоимости недвижимости в будущем. В ближайшие годы на острове планируется строительство новых жилых и коммерческих объектов, а также развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, в Рас-эль-Хайме всё больше внимания уделяется экологическим проектам и устойчивому развитию, что может ещё больше повысить привлекательность региона для инвесторов и покупателей.

Также стоит отметить, что Рас-эль-Хайма привлекает внимание международных инвесторов благодаря относительно низкому уровню конкуренции по сравнению с соседними эмиратами. Это делает недвижимость на Al Marjan Island доступной и перспективной для вложений на долгосрочный период.

Заключение

Покупка недвижимости на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме на сайте https://flatmarket.ru/ — это уникальная возможность инвестировать в перспективное и динамично развивающееся направление на рынке ОАЭ. Прекрасная инфраструктура, доступные цены по сравнению с другими эмиратами и широкие возможности для получения дохода от аренды делают этот архипелаг привлекательным как для частных покупателей, так и для крупных инвесторов. С ростом интереса к острову и активным развитием туристической инфраструктуры, Al Marjan Island обещает стать одним из ключевых направлений для вложений в недвижимость в ОАЭ в ближайшие годы



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