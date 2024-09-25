среда
|
Недвижимость на Al Marjan Island: Инвестиции в перспективное будущее
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Сентября 2024, 09:51
Al Marjan Island — это искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ), который быстро становится одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в недвижимость. С его живописными пляжами, развитой инфраструктурой и перспективами для бизнеса, этот остров привлекает внимание как местных, так и международных покупателей. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности недвижимость в Al Marjan Island, её преимущества и инвестиционный потенциал.
Остров Al Marjan: ключевая информация
Al Marjan Island — это масштабный проект, включающий четыре острова общей площадью около 2,7 миллиона квадратных метров. Расположенный на побережье Персидского залива, он предлагает жителям и туристам около 23 километров побережья и 8 километров чистых песчаных пляжей.
Остров задумывался как роскошное направление для отдыха и жизни. Здесь расположены многочисленные отели, резорты, жилые комплексы и коммерческие объекты. Проект реализован с упором на комфорт, роскошь и экологичность, что делает его привлекательным для самых разных категорий покупателей: от тех, кто ищет жильё для отдыха, до инвесторов, желающих получать доход от аренды или роста стоимости недвижимости.
Виды недвижимости на Al Marjan Island
На Al Marjan Island предлагается разнообразие объектов недвижимости, что позволяет выбрать подходящий вариант как для личного проживания, так и для инвестиций.
Преимущества покупки недвижимости на Al Marjan Island
Перспективы развития
Проект Al Marjan Island ещё находится на стадии активного развития, что создаёт перспективы для значительного роста стоимости недвижимости в будущем. В ближайшие годы на острове планируется строительство новых жилых и коммерческих объектов, а также развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, в Рас-эль-Хайме всё больше внимания уделяется экологическим проектам и устойчивому развитию, что может ещё больше повысить привлекательность региона для инвесторов и покупателей.
Также стоит отметить, что Рас-эль-Хайма привлекает внимание международных инвесторов благодаря относительно низкому уровню конкуренции по сравнению с соседними эмиратами. Это делает недвижимость на Al Marjan Island доступной и перспективной для вложений на долгосрочный период.
Заключение
Покупка недвижимости на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме на сайте https://flatmarket.ru/ — это уникальная возможность инвестировать в перспективное и динамично развивающееся направление на рынке ОАЭ. Прекрасная инфраструктура, доступные цены по сравнению с другими эмиратами и широкие возможности для получения дохода от аренды делают этот архипелаг привлекательным как для частных покупателей, так и для крупных инвесторов. С ростом интереса к острову и активным развитием туристической инфраструктуры, Al Marjan Island обещает стать одним из ключевых направлений для вложений в недвижимость в ОАЭ в ближайшие годы
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +17 +19 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры