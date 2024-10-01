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Лизинг БУ автомобилей: выгодно ли в Беларуси?

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Бизнес — 1 Октября 2024, 09:49

Лизинг автомобилей с пробегом — популярная и выгодная альтернатива покупке нового авто в Беларуси. Этот финансовый инструмент позволяет получить в пользование подержанное транспортное средство с минимальными начальными затратами и гибкими условиями выплат. В условиях нестабильной экономической ситуации и роста цен на новые автомобили, лизинг БУ машин становится доступным решением для физических лиц и бизнеса.

Что такое лизинг БУ автомобилей?

Лизинг подержанных автомобилей — это форма аренды, при которой лизинговая компания приобретает выбранный клиентом автомобиль с пробегом и передает его во временное пользование на определённый срок. За это клиент выплачивает регулярные лизинговые платежи, которые включают амортизацию стоимости авто и комиссионные расходы компании. В конце срока договора клиент может выкупить автомобиль по остаточной стоимости или вернуть его компании.

Преимущества лизинга БУ автомобилей в Беларуси

  1. Низкая стоимость автомобиля. Поскольку речь идет о подержанном автомобиле, его цена существенно ниже по сравнению с новым транспортным средством. Это позволяет снизить размер ежемесячных выплат и первоначального взноса.

  2. Гибкие условия. Лизинговые компании предлагают разнообразные схемы выплат, позволяя клиенту выбрать оптимальный срок аренды, размер авансового платежа и остаточную стоимость автомобиля в конце срока договора.

  3. Меньшие издержки на амортизацию. Автомобиль с пробегом теряет в цене медленнее, чем новый, что делает лизинг менее затратным для клиента в долгосрочной перспективе. Сумма платежей за лизинг БУ авто обычно ниже, чем за новое авто.

  4. Широкий выбор автомобилей. Лизинг БУ автомобилей позволяет выбрать машину из большого ассортимента транспортных средств, не ограничиваясь новыми моделями. Это дает возможность приобрести машину высокого класса по доступной цене.

  5. Возможность обновления автопарка для бизнеса. Юридические лица могут выгодно использовать лизинг для обновления своих автопарков, при этом сохраняя ликвидность бизнеса и снижая налоговую нагрузку.

Выгоден ли лизинг БУ автомобилей?

Лизинг подержанных автомобилей в Беларуси может быть выгодным решением при соблюдении ряда условий. Он позволяет сэкономить средства на покупке, снизить затраты на обслуживание и получить авто в пользование при минимальных стартовых вложениях. Однако есть несколько аспектов, которые нужно учитывать:

  1. Техническое состояние автомобиля. При выборе подержанного автомобиля важно внимательно проверить его техническое состояние. Лизинговые компании обычно проводят предварительную оценку автомобиля, но клиенту также рекомендуется проконсультироваться с независимым специалистом, чтобы избежать возможных проблем с ремонтом в будущем.

  2. Остаточная стоимость. Важно учитывать, что после окончания срока договора остаточная стоимость автомобиля может оказаться выше, чем рыночная цена на момент выкупа. Это связано с амортизацией транспортного средства и общей ситуацией на рынке подержанных авто.

  3. Страхование. При лизинге обязательно оформляется КАСКО, что может стать дополнительной статьей расходов, особенно если речь идет о машине с высоким риском повреждений или угонов.

  4. Процентные ставки. Процентные ставки на лизинг БУ автомобилей могут быть выше, чем на новые авто, так как лизинговая компания учитывает дополнительные риски, связанные с амортизацией и состоянием подержанного автомобиля.

Как оформить лизинг БУ автомобиля в Беларуси?

Процедура оформления лизинга БУ автомобилей не сильно отличается от нового авто, но имеет свои нюансы. В первую очередь нужно выбрать подходящий автомобиль и лизинговую компанию, которая работает с подержанными машинами. После выбора транспортного средства заключается договор, где прописаны все условия лизинга: срок, размер авансового платежа, ежемесячные выплаты и остаточная стоимость.

После заключения договора и внесения аванса автомобиль передается в пользование. Клиент обязуется регулярно вносить платежи и обслуживать автомобиль, как это оговорено в контракте.

Заключение

Лизинг подержанных автомобилей в Беларуси может быть выгодной альтернативой покупке авто в кредит или за наличные. Он предлагает доступ к более дорогим моделям по приемлемой цене и позволяет гибко планировать свои финансы. Однако для того чтобы лизинг действительно был выгодным, важно внимательно изучить условия договора, проверить техническое состояние автомобиля и учесть все возможные дополнительные расходы, такие как страхование и обслуживание.



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