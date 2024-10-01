01
октября 2024
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Фурнитура для дверей: Важность выбора и разновидности

Фурнитура для дверей: Важность выбора и разновидности

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 1 Октября 2024, 15:05

Фурнитура для дверей — это неотъемлемая часть любого дверного решения, которая определяет не только функциональность, но и эстетический вид двери. Правильно подобранная фурнитура обеспечивает надежную работу двери, безопасность и долговечность, а также гармонично вписывается в общий интерьер. В этой статье мы рассмотрим основные виды фурнитуры для дверей, ее назначение и советы по выбору.

Основные виды фурнитуры для дверей

Фурнитура для дверей ТБМ-Маркет включает в себя широкий спектр компонентов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию. Рассмотрим основные из них:

1. Дверные ручки

Дверные ручки являются важным элементом фурнитуры, обеспечивающим открытие и закрытие двери. Они могут быть:

  • Ручки на розетке: Устанавливаются на поверхности двери, имеют защитный механизм и часто используются для межкомнатных дверей.
  • Ручки на пластинах: Имеют более массивный дизайн и устанавливаются на двери с помощью двух пластин. Часто применяются на входных дверях.
  • Кнопочные ручки: Используются для автоматических и электроника, обеспечивая бесконтактное управление.

2. Замки

Замки — это ключевой элемент безопасности. Существуют различные виды замков, включая:

  • Сувальдные замки: Высокий уровень защиты, часто используются в входных дверях.
  • Цилиндровые замки: Удобны в использовании, имеют сменные ключи и часто устанавливаются в межкомнатных дверях.
  • Электронные замки: Предоставляют высокий уровень безопасности и часто используются в офисах и современных жилых комплексах.

3. Петли

Петли обеспечивают поворот двери вокруг своей оси и бывают:

  • Наружные петли: Устанавливаются снаружи двери, обеспечивают легкость в установке и ремонте.
  • Внутренние петли: Скрыты внутри конструкции двери и обеспечивают более эстетичный внешний вид.

4. Уплотнители и пороги

Уплотнители служат для обеспечения герметичности дверного проема, предотвращая проникновение сквозняков, пыли и шумов. Пороги же помогают избежать застревания двери на коврах или других покрытиях и служат дополнительной защитой от влаги.

Важность выбора фурнитуры

Правильный выбор фурнитуры для дверей важен по нескольким причинам:

1. Функциональность

Фурнитура должна обеспечивать надежную и безопасную работу двери. Некачественные ручки или замки могут привести к поломкам и нежелательным ситуациям.

2. Эстетика

Фурнитура должна соответствовать стилю двери и общему интерьеру помещения. Разнообразие дизайнов, материалов и цветов позволяет подобрать идеальный вариант.

3. Долговечность

Качественная фурнитура обеспечит долгий срок службы и минимальные расходы на замену и ремонт. Инвестируя в надежные компоненты, вы гарантируете долговечность всей двери.

4. Безопасность

Правильно подобранные замки и защелки обеспечивают безопасность вашего дома или офиса. Высококачественная фурнитура значительно снижает риск взлома.

Как выбрать фурнитуру для дверей

При выборе фурнитуры для дверей следует учитывать несколько важных факторов:

  1. Назначение двери: Определите, будет ли это межкомнатная, входная или специализированная дверь (например, для ванной комнаты).

  2. Стиль интерьера: Выбирайте фурнитуру, которая гармонично впишется в общий стиль помещения — от классики до модерна.

  3. Материалы: Обратите внимание на материалы фурнитуры. Металлические и латунные варианты отличаются долговечностью, в то время как деревянные могут добавить теплоты и уюта.

  4. Качество: Не экономьте на качестве. Выбирайте проверенные бренды и внимательно изучайте отзывы.

  5. Удобство использования: Убедитесь, что ручки и замки легко открываются и закрываются, особенно если двери будут использоваться часто.

Заключение

Фурнитура для дверей играет ключевую роль в обеспечении функциональности, безопасности и эстетического восприятия двери. Правильный выбор компонентов не только повысит уровень комфорта, но и продлит срок службы вашей двери. Приобретая фурнитуру, обращайтесь к надежным производителям и консультируйтесь со специалистами, чтобы сделать оптимальный выбор для вашего дома или офиса



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +14 +16
ночью +12 +14 утром +12 +14
Котировки
USD ЦБ РФ 93,3581 0.1360
EUR ЦБ РФ 103,6502 -0.5233

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 