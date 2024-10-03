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Баскетбольный клуб из Видного откроет сезон 3 октября матчем с «Самарой»
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Бизнес — 3 Октября 2024, 10:55
Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» 3 октября на домашней арене проведет первую игру нового сезона женской премьер-лиги, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Соперниками подмосковных спортсменок станут представительницы команды "Самара". В прошлом сезоне волжанки удостоились пятого места лиги, тогда как «Спарта энд К» разместилась на восьмой строчке в турнирной таблице», - говорится в сообщении.
Матч состоится во Дворце спорта «Видное» в 18:00. Для всех зрителей вход бесплатный. Прямую трансляцию игры можно найти на сайте подмосковного баскетбольного клуба и в сообществе «Спарты энд К» в VK. Также за счетом в режиме онлайн можно будет следить на официальном сайте РФБ.
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