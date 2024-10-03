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В Подмосковье в первый месяц осени спрос на капусту увеличился на 9,7%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Октября 2024, 11:06
Начало осени традиционно считается сезоном домашнего консервирования. Среди популярных рецептов: капуста квашеная, в рассоле с овощами, капустные салаты. Так, в первый месяц осени в Подмосковье спрос на капусту увеличился на 9,7%, по сравнению с месяцем ранее. Об этом передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ведомстве отметили, что на полях региональных сельхозтоваропроизводителей продолжается уборочная кампания. Собрано свыше 23,6 тыс. тонн капусты с площади 676 га», - говорится в сообщении.
Наибольший объем собрали аграрии Коломенского округа и Дмитровского округа. Всего в этом сезоне планируется обработать более 1,5 тыс. га, засеянных капустой.
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