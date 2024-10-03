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В Подмосковье проводятся пробные топки на объектах теплоснабжения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Октября 2024, 11:10
В связи с началом отопительного периода в многоквартирных домах Московской области начинается заполнение систем отопления. Главная цель — исключить завоздушивание, которое часто становится причиной холодных батарей зимой, информирует пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Пробные подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду необходимы для своевременного выявления всех недочетов и неисправностей, а также с целью проверки заполненности систем и давления. В каждом муниципалитете запуск системы отопления будет осуществляться по утвержденному администрацией графику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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