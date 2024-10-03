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Загруженность дорог Подмосковья в среду вечером составляет 6 баллов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Октября 2024, 11:17
В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.
Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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