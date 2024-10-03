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Более 1,8 тыс. тонн ягод собрали в Подмосковье за сезон
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Октября 2024, 11:31
В Подмосковье действуют более 20 сельскохозяйственных организаций плодово-ягодных насаждений. В регионе выращивают землянику садовую, малину, голубику, вишню, красную и черную смородину, крыжовник, алычу и тд. В этом сезоне аграрии собрали свыше 1,8 тыс. тонн плодовых и ягодных культур с площади свыше 269 гектаров, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ведомстве отметили, что валовый сбор ягод превысил 1 116 тонн, из которых более 500 тонн — земляника садовая, всего убрано 172 гектара. Урожай семечковых культур, включая яблони и груши, составил порядка 613 тонн с площади 77 гектаров. Также в регионе собрано 8,6 тонн косточковых культур с площади 20 гектаров. Всего на зимнее хранение заложена 251 тонна плодовых культур», - говорится в сообщении.
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