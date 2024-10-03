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Что такое управление качеством на предприятии?
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Бизнес — 3 Октября 2024, 15:25
В условиях жесткой конкуренции предприятия стремятся поддерживать высокий уровень качества продукции, чтобы обеспечить себе прочное положение на рынке. На современном этапе развития это происходит не методом контроля и разделения продукции на качественную и дефектную, а за счет построения целой системы, позволяющей свести к минимуму риск образования брака. В статье рассмотрим, что такое управление качеством на предприятии, на каких принципах оно основывается и как способствует повышению показателей эффективности производства.
Понятие, цели и задачи управления качеством
Управление качеством — непрерывный процесс целенаправленного воздействия на показатели, факторы, действия и условия, определяющие качественные характеристики продукции. Цель этого процесса заключается в обеспечении выпуска продукции, качество которой соответствует ожиданиям клиентов.
В задачи контроля качества входят: выявление дефектов, определение причин их появления, разработка мероприятий по устранению брака и предупреждению его повторного возникновения.
Повышение качества продукции способствует сокращению затрат времени и материальных ресурсов на проведение работ по устранению дефектов, обеспечивает повышение производительности, снижение себестоимости и рост доходов предприятия.
Принципы управления
Международные стандарты менеджмента качества основываются на определенных принципах управления, среди которых можно выделить три ключевых:
Для эффективного управления качеством на предприятии нужно обеспечить прозрачность производственных процессов. Этого можно добиться с помощью автоматизированной системы производственного планирования Adeptik APS. Ее внедрение позволяет анализировать эффективность каждой операции, оптимизировать процессы, быстро обнаруживать проблемы и вносить необходимые корректировки. Кроме этого, система позволяет адаптировать производство под выпуск разных видов продукции с учетом индивидуальных требований клиентов, а также сокращать производственный цикл и обеспечивать своевременное выполнение заказов.
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