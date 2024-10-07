Геотекстиль: что это, виды и применение в строительстве и ландшафтных работах

Новым словом в строительстве стали геосинтетические материалы. Еще в середине XX века проводились опыты по созданию прочного износостойкого текстиля из полимерных волокон – геотекстиля, который начали повсеместно использовать в сельском хозяйстве для защиты почвы от эрозии и сорняков.





Потенциал этого материала быстро оценили и строители. Его стали применять для укрепления оснований гидротехнических сооружений, дорог и аэродромов. С тех пор геотекстиль стал неотъемлемой частью многих строительных проектов.





На сегодня это из самых востребованных материалов, который позволяет решать широкий спектр задач в строительстве и промышленности. Благодаря своим уникальным свойствам он используется в самых разнообразных областях.





Геотекстилем укрепляют основания зданий, армируют грунт, защищают от подмыва берега и склоны водоемов при строительстве дамб и плотин, используют при строительстве дорог и аэродромов, для гидроизоляции подземных сооружений. В сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне геотекстиль используют при создании газонов и клумб, обустройство спортивных площадок, его применяют в дренажных системах.





Геотекстиль – это полотно из полимерных нитей, оно может быть тканым и нетканым. Наибольшее распространение получил иглопробивной геотекстиль, который получают, протаскивая иглы через волокнистую массу, что обеспечивает крепкое сцепление между волокнами. Этот метод позволяет получить материал с высокой прочностью и отличными фильтрационными свойствами.





Второй тип геотекстиля – термоскрепленный геотекстиль, который получают путем расплавления волокон под воздействием высокой температуры. Такой материал устойчив к воздействию химических веществ и отличается повышенной прочностью.

Термокалендрированный геотекстиль сочетает в себе свойства обоих предыдущих видов. Благодаря дополнительной обработке горячими валами он приобретает повышенную прочность и износостойкость.

Преимущества геотекстиля





Почему геотекстиль стал настолько популярен? Причина – в универсальности его технических характеристик:





все типы геотекстиля способны выдерживать значительные нагрузки на разрыв и растяжение;

он не подвержен гниению, воздействию микроорганизмов и агрессивных химикатов;

срок службы геотекстиля может достигать нескольких десятилетий;

нагрузки на грунт при использовании геосинтетической ткани заметно уменьшаются, что делает более долговечной конструкцию;

геотекстиль препятствует смешиванию слоев с разной фракцией зерна, что особенно важно при строительстве дорог: с геотекстилем не будут появляться ни выбоины, ни трещины и колеи на дорогах;

не разрушается под воздействием солнечных лучей и имеет большой срок годности.





Под каждую конкретную задачу необходимо подбирать определенный тип геотекстиля. Использование геотекстиля позволяет значительно экономить на сыпучих стройматериалах. При этом качество возводимой конструкции не ухудшается, а наоборот улучшается.