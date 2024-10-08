четверг
|
Купить 1С:Фреш Бухгалтерию: Пошаговое руководство
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Октября 2024, 10:48
1С:Фреш Бухгалтерия —(1c ahti (1с фреш)) это современное решение для ведения бухгалтерского и налогового учета, которое позволяет эффективно управлять финансами компании. Если вы решили приобрести данную программу, то следуйте нашим пошаговым инструкциям.
Шаг 1: Выбор редакции и тарифа
Прежде всего, нужно определиться с редакцией и тарифом 1С:Фреш Бухгалтерии. Существует три редакции: Базовая, Стандарт и Профи. Каждая редакция включает в себя определенный набор функций и возможностей.
Базовая редакция предназначена для небольших организаций и индивидуальных предпринимателей. Она включает в себя базовый функционал для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Стандартная редакция подходит для средних и крупных организаций. В ней доступны дополнительные функции, такие как управление складами, кассовыми операциями и т.д.
Профи редакция предназначена для предприятий с высокой нагрузкой на бухгалтерский учет. Она включает в себя все функции Стандартной редакции, а также расширенные возможности по управлению финансами.
После выбора редакции нужно определиться с тарифом. 1С:Фреш Бухгалтерия предлагает три тарифных плана: «Старт», «Оптимальный» и «Максимальный». Каждый тарифный план включает в себя определенный набор сервисов и возможностей.
Шаг 2: Выбор поставщика
После выбора редакции и тарифа нужно определиться с поставщиком. 1С:Фреш Бухгалтерию можно приобрести у официальных партнеров 1С или на официальном сайте компании.
При выборе поставщика обратите внимание на его репутацию, опыт работы и наличие лицензии на право распространения программных продуктов 1С.
Шаг 3: Оформление заказа
После выбора поставщика нужно оформить заказ. Для этого нужно заполнить форму заказа на сайте поставщика или связаться с ним по телефону.
При оформлении заказа укажите следующую информацию:
После оформления заказа с вами свяжется менеджер поставщика для уточнения деталей и подтверждения заказа.
Шаг 4: Оплата заказа
После подтверждения заказа нужно произвести оплату. Способ оплаты зависит от выбранного поставщика. Обычно доступны следующие способы оплаты:
После оплаты заказа вам будет выдана квитанция или чек, который нужно сохранить для дальнейших расчетов с налоговыми органами.
Шаг 5: Получение лицензии
После оплаты заказа вам будет отправлена лицензия на использование 1С:Фреш Бухгалтерии. Лицензия может быть отправлена на указанный при оформлении заказа адрес электронной почты или по почте заказным письмом.
Лицензия представляет собой файл с расширением .lic, который нужно установить в программу 1С:Фреш Бухгалтерия. Для этого откройте программу, перейдите в раздел «Сервис» — «Лицензии» и нажмите кнопку «Установить лицензию». Выберите файл с лицензией и следуйте инструкциям на экране.
Шаг 6: Настройка программы
После установки лицензии можно приступить к настройке программы. Для этого нужно создать базу данных и настроить параметры учета в соответствии с требованиями вашей организации.
При настройке программы обратите внимание на следующие параметры:
Шаг 7: Обучение работе в программе
После настройки программы можно приступать к работе в ней. Если вы не обладаете достаточными знаниями и навыками работы в 1С:Фреш Бухгалтерии, рекомендуем пройти обучение.
Обучение можно пройти в виде вебинаров, семинаров или онлайн-курсов. Также можно воспользоваться vasta 1с и другими образовательными ресурсами компании 1С.
В заключение хочется отметить, что купить 1с фреш бухгалтерия — это разумное вложение средств, которое поможет вам эффективно управлять финансами вашей организации и упростить процесс ведения бухгалтерского и налогового учета
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +8 +10 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры