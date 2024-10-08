Купить 1С:Фреш Бухгалтерию: Пошаговое руководство

1С:Фреш Бухгалтерия —(1c ahti (1с фреш)) это современное решение для ведения бухгалтерского и налогового учета, которое позволяет эффективно управлять финансами компании. Если вы решили приобрести данную программу, то следуйте нашим пошаговым инструкциям.

Шаг 1: Выбор редакции и тарифа

Прежде всего, нужно определиться с редакцией и тарифом 1С:Фреш Бухгалтерии. Существует три редакции: Базовая, Стандарт и Профи. Каждая редакция включает в себя определенный набор функций и возможностей.

Базовая редакция предназначена для небольших организаций и индивидуальных предпринимателей. Она включает в себя базовый функционал для ведения бухгалтерского и налогового учета.

Стандартная редакция подходит для средних и крупных организаций. В ней доступны дополнительные функции, такие как управление складами, кассовыми операциями и т.д.

Профи редакция предназначена для предприятий с высокой нагрузкой на бухгалтерский учет. Она включает в себя все функции Стандартной редакции, а также расширенные возможности по управлению финансами.

После выбора редакции нужно определиться с тарифом. 1С:Фреш Бухгалтерия предлагает три тарифных плана: «Старт», «Оптимальный» и «Максимальный». Каждый тарифный план включает в себя определенный набор сервисов и возможностей.

Шаг 2: Выбор поставщика

После выбора редакции и тарифа нужно определиться с поставщиком. 1С:Фреш Бухгалтерию можно приобрести у официальных партнеров 1С или на официальном сайте компании.

При выборе поставщика обратите внимание на его репутацию, опыт работы и наличие лицензии на право распространения программных продуктов 1С.

Шаг 3: Оформление заказа

После выбора поставщика нужно оформить заказ. Для этого нужно заполнить форму заказа на сайте поставщика или связаться с ним по телефону.

При оформлении заказа укажите следующую информацию:

Название организации или ФИО индивидуального предпринимателя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Редакцию и тарифный план 1С:Фреш Бухгалтерии

После оформления заказа с вами свяжется менеджер поставщика для уточнения деталей и подтверждения заказа.

Шаг 4: Оплата заказа

После подтверждения заказа нужно произвести оплату. Способ оплаты зависит от выбранного поставщика. Обычно доступны следующие способы оплаты:

Банковский перевод

Оплата наличными

Оплата картой

Электронные платежные системы

После оплаты заказа вам будет выдана квитанция или чек, который нужно сохранить для дальнейших расчетов с налоговыми органами.

Шаг 5: Получение лицензии

После оплаты заказа вам будет отправлена лицензия на использование 1С:Фреш Бухгалтерии. Лицензия может быть отправлена на указанный при оформлении заказа адрес электронной почты или по почте заказным письмом.

Лицензия представляет собой файл с расширением .lic, который нужно установить в программу 1С:Фреш Бухгалтерия. Для этого откройте программу, перейдите в раздел «Сервис» — «Лицензии» и нажмите кнопку «Установить лицензию». Выберите файл с лицензией и следуйте инструкциям на экране.

Шаг 6: Настройка программы

После установки лицензии можно приступить к настройке программы. Для этого нужно создать базу данных и настроить параметры учета в соответствии с требованиями вашей организации.

При настройке программы обратите внимание на следующие параметры:

Выбор режима налогообложения

Настройка плана счетов

Настройка схемы учета

Настройка видов деятельности

Настройка справочников и документов

Шаг 7: Обучение работе в программе

После настройки программы можно приступать к работе в ней. Если вы не обладаете достаточными знаниями и навыками работы в 1С:Фреш Бухгалтерии, рекомендуем пройти обучение.

Обучение можно пройти в виде вебинаров, семинаров или онлайн-курсов. Также можно воспользоваться vasta 1с и другими образовательными ресурсами компании 1С.

В заключение хочется отметить, что купить 1с фреш бухгалтерия — это разумное вложение средств, которое поможет вам эффективно управлять финансами вашей организации и упростить процесс ведения бухгалтерского и налогового учета