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Брендинг: что это такое и зачем он нужен бизнесу?
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Бизнес — 22 Октября 2024, 17:11
Создание бренда можно назвать обязательным условием для получения финансовой выгоды и длительного пребывания на рынке, ведь благодаря нему у компании появляются новые покупатели, партнеры и инвесторы. Для чего же нужен брендинг и каким он должен быть?
Особенности
Брендинг – это комплекс решений и мероприятий, направленных на создание узнаваемого и конкурентоспособного образа компании. Понятие происходит от английского слова бренд или клеймо и активно используется как в торговле, так и в других сферах бизнеса. Процесс создания бренда требует постоянного контроля, поэтому специалисты агентства тщательно следят за тем, чтобы торговая марка соответствовала требованиям покупателей. При этом он бывает внешним и внутренним. Первый направлен на потребителей, второй – на команду и то, чтобы сотрудники компании разделяли ее идеи и ценности, а также несли их в массы.
Виды брендинга
Специалисты выделяют следующие виды брендинга.
Сервисный
Применяется в сфере обслуживания. Брендировать можно не только фирменную продукцию, но и бытовую технику, офисные перегородки, транспорт и т. д.
Товарный
Предполагает использование слоганов и визуальных элементов (логотипов, маскотов, цветов, шрифтов, формы). Интересная упаковка привлекает внимание потенциального покупателя, а высокое качество увеличивает ценность продукции.
Географический
Используется для развития туризма. К территориальному брендингу относят знаки, архитектурные элементы, символы городов и пр.
Ритейл-брендинг
Сочетает работу архитекторов и дизайнеров, создает образ точки продажи товаров, привлекает внимание целевой аудитории.
Основные цели и задачи
Главная цель брендинга заключается в построении правильного образа бренда, соответствующего потребностям ЦА, формировании долгосрочных взаимосвязей с потребителем, повышении его лояльности и заинтересованности. Кроме того он выполняет еще несколько задач:
Бренд не является физическим продуктом, но его важность трудно переоценить, ведь при выборе товаров и услуг покупатель всегда смотрит на название фирмы.
Как создается бренд?
Создание бренда проходит в определенной последовательности.
Этап 1. Создание концепции позиционирования и продвижения компании или продукта / услуги, изучение целевой аудитории.
Этап 2. Разработка названия и слогана бренда. Регистрация ТМ.
Этап 3. Создание фирменного стиля с помощью визуальных и других элементов. К ним относят:
Этап 4. Оформление брендбука
Он содержит положения о концепции бренда, его миссии и целях, особенностях стиля, технической составляющей.
Этап 5. Анализ эффективности брендинга.
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