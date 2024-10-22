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Брендинг: что это такое и зачем он нужен бизнесу?

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Бизнес — 22 Октября 2024, 17:11

Создание бренда можно назвать обязательным условием для получения финансовой выгоды и длительного пребывания на рынке, ведь благодаря нему у компании появляются новые покупатели, партнеры и инвесторы. Для чего же нужен брендинг и каким он должен быть?

Особенности

Брендинг – это комплекс решений и мероприятий, направленных на создание узнаваемого и конкурентоспособного образа компании. Понятие происходит от английского слова бренд или клеймо и активно используется как в торговле, так и в других сферах бизнеса. Процесс создания бренда требует постоянного контроля, поэтому специалисты агентства тщательно следят за тем, чтобы торговая марка соответствовала требованиям покупателей. При этом он бывает внешним и внутренним. Первый направлен на потребителей, второй – на команду и то, чтобы сотрудники компании разделяли ее идеи и ценности, а также несли их в массы.

Виды брендинга

Специалисты выделяют следующие виды брендинга.

Сервисный

Применяется в сфере обслуживания. Брендировать можно не только фирменную продукцию, но и бытовую технику, офисные перегородки, транспорт и т. д.

Товарный

Предполагает использование слоганов и визуальных элементов (логотипов, маскотов, цветов, шрифтов, формы). Интересная упаковка привлекает внимание потенциального покупателя, а высокое качество увеличивает ценность продукции.

Географический

Используется для развития туризма. К территориальному брендингу относят знаки, архитектурные элементы, символы городов и пр.

Ритейл-брендинг

Сочетает работу архитекторов и дизайнеров, создает образ точки продажи товаров, привлекает внимание целевой аудитории.

Основные цели и задачи

Главная цель брендинга заключается в построении правильного образа бренда, соответствующего потребностям ЦА, формировании долгосрочных взаимосвязей с потребителем, повышении его лояльности и заинтересованности. Кроме того он выполняет еще несколько задач:

  • Увеличивает охват бизнеса в разных регионах и странах;

  • Повышает узнаваемость торговой марки и ее товарного ассортимента;

  • Выделяет конкурентные преимущества;

  • Помогает отстроиться от конкурентов;

  • Увеличивает спрос на услуги и товары;

  • Повышает объем продаж;

  • Улучшает репутацию бренда;

  • Привлекает новых клиентов и покупателей;

  • Укрепляет доверие со стороны партнеров, инвесторов, поставщиков.

Бренд не является физическим продуктом, но его важность трудно переоценить, ведь при выборе товаров и услуг покупатель всегда смотрит на название фирмы.

Как создается бренд?

Создание бренда проходит в определенной последовательности.

Этап 1. Создание концепции позиционирования и продвижения компании или продукта / услуги, изучение целевой аудитории.

Этап 2. Разработка названия и слогана бренда. Регистрация ТМ.

Этап 3. Создание фирменного стиля с помощью визуальных и других элементов. К ним относят:

  • Товарный знак;

  • Документы;

  • Рекламные носители;

  • Цвета;

  • Брендбук;

  • Сайт;

  • Мелодии;

  • Приложение;

  • Сувенирную продукцию.

Этап 4. Оформление брендбука

Он содержит положения о концепции бренда, его миссии и целях, особенностях стиля, технической составляющей.

Этап 5. Анализ эффективности брендинга.



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