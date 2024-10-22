Тонкости грамотного проектирования АЗС

Процедура проектирования автозаправочных станций имеет свою специфику. Последняя напрямую связана с пожаро- и взрывоопасностью проекта, обслуживающего транспортные средства различного типа. Естественно, те требования, что предъявляются к АЗС, отражены на законодательном уровне в нормативных документах, в частности, им посвящён НПБ 111-98.

Как грамотно распланировать и расположить автозаправочную станцию

Автозаправку размещают так, чтобы обеспечить наличие подветренной стороны по отношению к помещениям любого типа, включая жилые и производственные. Обязательно учитывается годовая роза ветров, которую без специалистов рассчитать вряд ли получится. АЗС планируется таким образом, чтобы исключить возможное растекание горючего, если случится авария, нельзя допустить распространения топлива ни по территории заправочной станции, ни за её пределы. Для этой цели на въезде и выезде создаются пологие площадки, возвышение на которых составит 0,2 м, в качестве альтернативного решения допустимо использовать дренажные лотки в сочетании с очистными сооружениями.

Если речь идёт о необходимости выполнить проектирование АЗС на территории населённого пункта, то дополнительно обустраивается резервуар, вместимость которого не должна превышать 40 м3, объём можно увеличить вдвое для тех АЗС, что расположены за пределами территории, где проживают люди.

Для создания ограждения используются исключительно негорючие материалы, а сама конструкция обязательно должна быть продуваемой. Также свои требования предъявляются к движению транспорта по территории, принадлежащей АЗС, оно должно быть исключительно односторонним, для чего обустраиваются отдельный въезд и выезд.

Какими зданиями и сооружениями обязательно должна оборудоваться автозаправочная станция

Помимо операторной и кабинета администрации обязательно следует обустроить и другие вспомогательные помещения, такие как:

котельная;

кухня-столовая;

помещение для охраны;

санузлы;

кладовые и др.

Если топливные резервуары решено делать подземными, тот дополнительно здесь же допустимо разместить помещения мойки и СТО, магазины, кафе, общественные санузлы. При наличии надземных резервуаров стоит получить разрешение на строительство торговой точки без зала.

Важно, чтобы помещения АЗС не относились к категориям пожароопасности А, Б и Г, в качестве исключений можно привести лишь котельные и отдельные технологические помещения, предназначенные для хранения оборудования с природным или сжатым газом. Как инженерные, так и технологические системы планируются особым образом, так, чтобы можно было обеспечить их целостность и работоспособность независимо от нагрузок извне.