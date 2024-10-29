Как выбрать качественную мебель - 5 рекомендаций

Покупка мебели это ответственный и затратный финансово процесс, вне зависимости от того, планирует ли покупатель обставить одну комнату или квартиру целиком. Именно поэтому вопросом как выбрать качественную мебель задается каждый, в чьи планы она входит.

Помочь в этом непростом деле могут 5 простых советов:

прежде всего следует определиться с бюджетом. От суммы, выделенной на покупку мебели, будет зависеть то, на каком ценовом сегменте покупатель остановит свое внимание. Наиболее бюджетными вариантами являются мебель из МДФ и ДСП. Дороже, но качественнее будет мебель из натуральной древесины. Приобрести можно как готовые гарнитуры или отдельные предметы, так и закзать их по собственным эскизам;

в какой цветовой гамме будет выполнена мебель? Для того чтобы она максимально выгодно смотрелась в интерьере и гармонировала с цветом стен, потолка и пола, важно обратить внимание на эту характеристику. Темная мебель окажется наиболее удачной в светлом помещении, где преобладают пастельные тона. Темный фон окажется удачным для предметов интерьера из ольхи, дуба, бука или ярких оттенков. Нейтральные оттенки пола, потока и стен практически универсальны, к ним подойдет любая мебель;

еще один важный критерий выбора – проект и размер мебели. Чтобы не ошибиться, при заказе мебели по своим эскизам, нужно заранее сделать все необходимые замеры внутри помещения, нарисовать примерный план комнаты и прикинуть, какой именно по размеру должна быть мебель. Если в комнате планируется проведение отделочных работ, после их окончания следует повторить процедуру, сравнить полученные цифры с исходными;

немаловажную роль играет также и качество использованных материалов. В случае если в процессе производства применяли ЛДСП, следует выяснить класс эмиссии формальдегидов (Е0,5 и Е1 по возможности). Также перед покупкой необходимо убедиться в том, что шкафчики и дверцы легко открываются и закрываются, фурнитура надежно закреплена. Если мебель подбирается для детской, предпочтение по возможности следует отдавать мебели со скрытой фурнитурой – это сделает ее использование безопасной;

в случае если мебель подбирается для комнат с высокой влажностью, например, для ванной комнаты, наиболее уместными окажутся предметы из МДФ, дополненные хромированной фурнитурой. Они с легкостью выдержат перепады температур.

Помните, качественная мебель способна долгие годы служить своему владельцу.