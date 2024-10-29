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Почему Внуково — лучший выбор для частных рейсов
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Бизнес — 29 Октября 2024, 23:53
Почему Внуково — лучший выбор для частных рейсов
Международный терминал Внуково-3 обладает широкими и развитыми транспортными коммуникациями и предоставляет весь спектр услуг аренды частной авиации. Удобное месторасположение и близость к центру Москвы в совокупности с высоким сервисом сделали его самым популярным местом среди пассажиров бизнес-джетов https://chartertech.ru/. Своим клиентам аэропорт предоставляет уникальные гибкие условия по обеспечению комфортного перелета в любую точку планеты.
Преимущества аэропорта Внуково для частных рейсов
Лидирующие позиции https://chartertech.ru/vnukovo/ в области частной авиации обусловлены рядом факторов:
Через центр деловой авиации Внуково-3 выполняется более 70% всех частных перелетов из Москвы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, внутренний и международный терминалы, крытые ангары для парковки и обслуживания бизнес-джетов, вертолетная площадка обеспечивают выполнение всех пожеланий заказчиков аренды самолета во Внуково.
Удобство и комфорт для пассажиров
Охраняемая парковка у входа в терминалы находится под постоянной охраной, можно оставить машину на время поездки или взять в аренду лимузин с водителем. К выезду на Боровское шоссе ведет отдельная дорога в две полосы, многие клиенты предпочитают использовать аэротакси в виде арендованного вертолета.
Для регистрации и паспортного контроля предусмотрены отдельные стойки, далее пассажиры проходят в зал ожидания повышенного комфорта. Предоставляются бесплатный интернет, детская зона, магазины подарков и сувениров, лаунж-зона, бар с обширным меню горячих блюд, холодных закусок и различных напитков. Есть возможность аренды отдельных VIP-комнат, кабинетов для работы и конференц-залов.
Персонал аэропорта владеет русским и английским языками, для китайских гостей предоставляется обслуживание по программе China Friendly.
Сотрудники терминала Внуково-3 сопровождают бизнес-клиентов, предоставляя индивидуальное обслуживание с ускоренной регистрацией, оформлением багажа и прохождением паспортного контроля. Весь перелет каждого пассажира находится под контролем персонального менеджера, от встречи в аэропорту вылета до места прибытия частного рейса. Доставка в конечный пункт поездки осуществляется на премиум-автомобиле или вертолете, дополнительно входят услуги бронирования отеля и иные пожелания.
Заключение
Аэропорт Внуково-3 создает все условия для удобства бизнес-путешествий. Отработанные до совершенства процедуры паспортного и таможенного контроля, оформления багажа, организации сервиса внутри терминала и доставки пассажиров до борта воздушного судна делают перелет частным самолетом комфортным и безопасным. Сотрудники аэропорта обеспечивают клиентам конфиденциальность и безопасность на всем протяжении пребывания в терминале.
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