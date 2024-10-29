Почему Внуково — лучший выбор для частных рейсов

Международный терминал Внуково-3 обладает широкими и развитыми транспортными коммуникациями и предоставляет весь спектр услуг аренды частной авиации. Удобное месторасположение и близость к центру Москвы в совокупности с высоким сервисом сделали его самым популярным местом среди пассажиров бизнес-джетов https://chartertech.ru/. Своим клиентам аэропорт предоставляет уникальные гибкие условия по обеспечению комфортного перелета в любую точку планеты.

Преимущества аэропорта Внуково для частных рейсов

Лидирующие позиции https://chartertech.ru/vnukovo/ в области частной авиации обусловлены рядом факторов:

Мировой уровень обслуживания, одно из лучших в Европе оснащение залов ожидания, ресторанов и бизнес-территорий.

Расположение всего в 29 км от исторического центра Москвы, прекрасный выбор для совершения поездок в столицу России.

Исключительно высокий уровень обслуживания и приватности для пассажиров и сопровождающих лиц.

Оперативное выполнение заявок клиентов и их пожеланий по графику и маршруту перелетов.

Через центр деловой авиации Внуково-3 выполняется более 70% всех частных перелетов из Москвы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, внутренний и международный терминалы, крытые ангары для парковки и обслуживания бизнес-джетов, вертолетная площадка обеспечивают выполнение всех пожеланий заказчиков аренды самолета во Внуково.

Удобство и комфорт для пассажиров

Охраняемая парковка у входа в терминалы находится под постоянной охраной, можно оставить машину на время поездки или взять в аренду лимузин с водителем. К выезду на Боровское шоссе ведет отдельная дорога в две полосы, многие клиенты предпочитают использовать аэротакси в виде арендованного вертолета.

Для регистрации и паспортного контроля предусмотрены отдельные стойки, далее пассажиры проходят в зал ожидания повышенного комфорта. Предоставляются бесплатный интернет, детская зона, магазины подарков и сувениров, лаунж-зона, бар с обширным меню горячих блюд, холодных закусок и различных напитков. Есть возможность аренды отдельных VIP-комнат, кабинетов для работы и конференц-залов.

Персонал аэропорта владеет русским и английским языками, для китайских гостей предоставляется обслуживание по программе China Friendly.

Сотрудники терминала Внуково-3 сопровождают бизнес-клиентов, предоставляя индивидуальное обслуживание с ускоренной регистрацией, оформлением багажа и прохождением паспортного контроля. Весь перелет каждого пассажира находится под контролем персонального менеджера, от встречи в аэропорту вылета до места прибытия частного рейса. Доставка в конечный пункт поездки осуществляется на премиум-автомобиле или вертолете, дополнительно входят услуги бронирования отеля и иные пожелания.

Заключение

Аэропорт Внуково-3 создает все условия для удобства бизнес-путешествий. Отработанные до совершенства процедуры паспортного и таможенного контроля, оформления багажа, организации сервиса внутри терминала и доставки пассажиров до борта воздушного судна делают перелет частным самолетом комфортным и безопасным. Сотрудники аэропорта обеспечивают клиентам конфиденциальность и безопасность на всем протяжении пребывания в терминале.