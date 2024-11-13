14
ноября 2024
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Как продать iPhone без комплекта (без зарядки и коробки)?

Как продать iPhone без комплекта (без зарядки и коробки)?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 13 Ноября 2024, 23:34


Phone без коробки или зарядного устройства — это относительно сложная задача, ведь большинство покупателей предпочитает приобретать электронику с полным комплектом. Однако это возможно и вполне реально — важно лишь подобрать подходящее место для продажи и грамотно оценить состояние iPhone.

Вариантов достаточно много. Рассмотрим подробнее каждый из этих способов.

Ломбарды

Ломбарды давно известны как место, где можно быстро получить деньги за любое ценное имущество, в том числе — телефоны. Здесь iPhone примут даже без коробки и зарядного устройства, особенно если аппарат в рабочем состоянии и без значительных внешних повреждений.

Ломбарды предлагают быструю оценку и деньги сразу на руки, но нужно учитывать, что цена может оказаться существенно ниже рыночной. Обычно ломбарды предлагают за технику порядка 50-70% от ее реальной стоимости. Этот вариант будет выгоден тем, кто хочет получить наличные деньги максимально быстро и не готов самостоятельно искать заинтересованного покупателя.

При посещении ломбарда желательно подготовить устройство: зарядить его, удалить личные данные и очистить экран. Чем лучше состояние iPhone — тем выше шансы получить достойную оценку. Если iPhone имеет значительные следы эксплуатации, ломбард может предложить еще меньшую цену или вовсе отказаться от его приема.

Виртуальные доски объявлений

Сегодня виртуальные доски объявлений «Юла» и «Авито», пользуются огромной популярностью. Это площадки, где продавцы могут выставить свои товары для частных покупателей.

Для продажи iPhone здесь можно разместить объявление с фотографиями устройства и указанием всех характеристик, включая отсутствие зарядки и коробки.

Размещение объявления на виртуальных досках потребует времени и внимания к деталям. Нужно сделать качественные фото с разных ракурсов, чтобы показать состояние устройства. В описании стоит упомянуть, что отсутствует зарядка и коробка, но можно подчеркнуть отличное состояние батареи, функциональность и другие достоинства устройства. Весьма полезно информацию о модели, объеме памяти и других технических характеристиках.

Основной минус этого способа — это необходимость общаться с потенциальными покупателями, отвечать на вопросы и договариваться о встрече. Процесс способен занять несколько недель и даже месяцев.

Скупка

Самый привлекательный вариант — это воспользоваться услугами специализированной скупки. Можно узнать стоимость своего iPhone прямо на сайте https://proday-iphone.msk.ru, что позволяет заранее узнать ориентировочную сумму, которую предложат за устройство.

Особенно удобно, что для точной оценки состояния iPhone компания предоставляет услугу бесплатного вызова оценщика. Оценка производится профессионально, с учетом актуальных рыночных цен, и важно отметить, что окончательная стоимость не меняется на месте. Это выгодно отличает скупку от других способов продажи.

Скупка выгодна еще и тем, что исключает долгие переговоры с покупателями, характерные для виртуальных досок объявлений. А основное удобство заключается в том, что всю работу по оценке и выкупу берут на себя сотрудники. Компания гарантирует безопасность, справедливую оценку и отсутствие любых скрытых условий.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода 0 +2
утром 0 +2 днем 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 98,3657 0.4098
EUR ЦБ РФ 104,2901 0.0368

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 