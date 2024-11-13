Как продать iPhone без комплекта (без зарядки и коробки)?





Phone без коробки или зарядного устройства — это относительно сложная задача, ведь большинство покупателей предпочитает приобретать электронику с полным комплектом. Однако это возможно и вполне реально — важно лишь подобрать подходящее место для продажи и грамотно оценить состояние iPhone.

Вариантов достаточно много. Рассмотрим подробнее каждый из этих способов.

Ломбарды

Ломбарды давно известны как место, где можно быстро получить деньги за любое ценное имущество, в том числе — телефоны. Здесь iPhone примут даже без коробки и зарядного устройства, особенно если аппарат в рабочем состоянии и без значительных внешних повреждений.

Ломбарды предлагают быструю оценку и деньги сразу на руки, но нужно учитывать, что цена может оказаться существенно ниже рыночной. Обычно ломбарды предлагают за технику порядка 50-70% от ее реальной стоимости. Этот вариант будет выгоден тем, кто хочет получить наличные деньги максимально быстро и не готов самостоятельно искать заинтересованного покупателя.

При посещении ломбарда желательно подготовить устройство: зарядить его, удалить личные данные и очистить экран. Чем лучше состояние iPhone — тем выше шансы получить достойную оценку. Если iPhone имеет значительные следы эксплуатации, ломбард может предложить еще меньшую цену или вовсе отказаться от его приема.

Виртуальные доски объявлений

Сегодня виртуальные доски объявлений «Юла» и «Авито», пользуются огромной популярностью. Это площадки, где продавцы могут выставить свои товары для частных покупателей.

Для продажи iPhone здесь можно разместить объявление с фотографиями устройства и указанием всех характеристик, включая отсутствие зарядки и коробки.

Размещение объявления на виртуальных досках потребует времени и внимания к деталям. Нужно сделать качественные фото с разных ракурсов, чтобы показать состояние устройства. В описании стоит упомянуть, что отсутствует зарядка и коробка, но можно подчеркнуть отличное состояние батареи, функциональность и другие достоинства устройства. Весьма полезно информацию о модели, объеме памяти и других технических характеристиках.

Основной минус этого способа — это необходимость общаться с потенциальными покупателями, отвечать на вопросы и договариваться о встрече. Процесс способен занять несколько недель и даже месяцев.

Скупка

Самый привлекательный вариант — это воспользоваться услугами специализированной скупки. Можно узнать стоимость своего iPhone прямо на сайте https://proday-iphone.msk.ru, что позволяет заранее узнать ориентировочную сумму, которую предложат за устройство.

Особенно удобно, что для точной оценки состояния iPhone компания предоставляет услугу бесплатного вызова оценщика. Оценка производится профессионально, с учетом актуальных рыночных цен, и важно отметить, что окончательная стоимость не меняется на месте. Это выгодно отличает скупку от других способов продажи.

Скупка выгодна еще и тем, что исключает долгие переговоры с покупателями, характерные для виртуальных досок объявлений. А основное удобство заключается в том, что всю работу по оценке и выкупу берут на себя сотрудники. Компания гарантирует безопасность, справедливую оценку и отсутствие любых скрытых условий.