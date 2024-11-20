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Брендинговое агентство: задачи и направления деятельности

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Бизнес — 20 Ноября 2024, 16:32

Продвижение компании, товаров или услуг требует помощи профессионалов в сфере брендинга. Лучший результат дает комплексный подход. Поэтому логичным выглядит обращение в брендинговое агентство, в штате которого работают опытные дизайнеры, копирайтеры и иные креативные специалисты.

Что делает брендинговое агентство

Если стоит задача сделать бренд с нуля, добавить известности уже имеющейся торговой марке, обеспечить компании известность среди целевой аудитории, на помощь приходит бренд-агентство. Такие организации успешно обслуживают фирмы и компании разного уровня.

Основные задачи, которые выполняет брендинговое агентство:

  • Создание логотипа.

  • Нейминг.

  • Аудит бренда.

  • Формирование платформы бренда.

  • Продвижение бренда.

Логотип является одним из центральных в брендинге. Этот графический инструмент должен быть уникальным и визуально привлекательным. При разработке логотипа используются 1-2 фирменных визуальных элемента, корпоративные цвета и шрифты. Для создания качественного логотипа сотрудники бренд-агентства проводят глубокий анализ целевой аудитории и уникального торгового предложения компании-заказчика. В результате профессионалы предоставляют клиенту логотип, который привлекает внимание потребителей и фокусирует его на ключевых особенностях товара или услуги.

Нейминг включает в себя разработку названия бренда. Задача специалистов брендингового агентства – подобрать уникальное, креативное и легкое для запоминания название товара или услуги.

Если клиенту требуется аудит бренда, то сотрудники агентства проводят масштабные исследования актуального состояния рынка и настроения целевой аудитории. На основе собранных данных делается вывод о том, как имеющийся бренд воспринимается потребителями в настоящее время. Разрабатываются рекомендации по повышению привлекательности фирменных товаров или услуг для покупателей.

Востребованное направление деятельности брендингового агентства – создание платформы бренда с нуля или реорганизация уже существующей платформы в соответствии с актуальными потребностям компании-клиента. Сотрудники агентства берутся проанализировать ключевые преимущества товаров или услуг. Также работа ведется с формированием, либо изменением миссии и ценностей компании. Задача решается с учетом имеющихся перспектив развития бизнеса заказчика.

Популярная задача бренд-агентства – продвижение бренда. Это комплекс мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда и увеличения продаж за счет роста популярности товарного знака. При отработке такого заказа сотрудники брендингового агентства могут использовать социальные сети, проводить рекламные компании, регистрировать новые товарные знаки и так далее.

Как подобрать брендинговое агентство

При выборе бренд-агентства важно не ошибиться. Изучая предложения специализированных рекламных организаций, обращайте внимание на такую информацию, как дата открытия агентства и перечень предоставляемых услуг.

Оценить качество работы специалистов брендингового агентства помогает портфолио, сформированное из ранее выполненных проектов. Уровень креатива и профессионализма показывает сайт организации.

Составить мнение о брендинговом агентстве помогают отзывы клиентов. Лучше ориентироваться на записи, оставленные заказчиками на независимых сайтах (поскольку на веб-странице бренд-агентства отзывы могут проходить модерацию).

Важный момент – стоимость услуг должна соответствовать среднему ценнику по рынку. Слишком низкая цена дает повод насторожиться и своевременно отказаться от сотрудничества. Воспользуйтесь этими советами при выборе брендингового агентства, чтобы получить качественные услуги по продвижению бизнеса!



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