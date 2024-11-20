Джаз: история появления и стили

Что такое джаз, кратко можно сказать так: это симбиоз двух стилей в музыке, афро-американского и европейского. Но сухим определениям не под силу описать всю многогранность джаза – искусства 20 века. Оно живет только на сцене, потому что живая концертная сущность раскрывается лишь в импровизации.

Джаз музыка – это мир непредсказуемых пассажей, моментальных перемен настроения, мелодической сложности и мгновенной узнаваемости из тысячи жанров. Целый пласт мировой культуры откроется благодаря нашему путеводителю: какой джаз бывает, чем он примечателен, почему так будоражит восприятие слушателей. Мы осветим виды джаза, кратко познакомив с основными направлениями джаза.

Что лежит в основе джазовой музыки





Непредсказуемость, смелый ритмический рисунок, шквал эмоций слышатся из кажущейся хаотичности. Все это первый слой впечатлений, за которыми прячется удивительная гармония. Она открывается тому, кто смог понять и принять, как звучит джаз. Признаки, которые выделяют его из множества других жанров:

Зеленый свет импровизации. Любое джазовое произведение оживает по-разному у каждого исполнителя. Ведь запись нот – лишь основа. Ритмический рисунок и последовательность аккордов вторичны. На первый план выходит создание музыки непосредственно в момент ее исполнения. Качающийся ритм получается благодаря свингу, где первая нота звучит вдвое дольше второй, а вместе они тянутся больше третьей, что создает эффект триоли. Исполнитель как бы сам себя догоняет. При этом саксофон может не совпадать в тактах с ударными, а фортепьяно – с басами. Маркером джаза служит состав инструментов. Классический вариант представлен клавишными, тромбоном, трубой, саксофоном, контрабасом и ударными. Другие разновидности джаза допускают использование любых инструментов. Особая прогрессия аккордов противоречит привычным версиям музыки. Звуковые диссонансы здесь не фальшь, а акценты, которые особо подчеркивают гармонию и свободу. Перепады тональностей, модуляции, когда мажор и минор сменяют друг друга, делают джазовую музыку динамичной и неординарной по сравнению с произведениями с понятной звуковой схемой.

Где и когда появился джаз

К концу позапрошлого века появились новые стили блюз и джаз. Это была музыка чернокожих, которых пригоняли на тростниковые плантации. Тоска по свободе, положенная на африканские ритмы, вылилась в наложение национальных мотивов Африки на европейские традиции.

К началу 20 века джаз стал непременным атрибутом американских развлекательных заведений. Высшей точки популярность достигла в 20-е годы. Музыка в стиле джаз завоевала весь мир.

После Второй Мировой этот стиль уходит на второй план из-за излишне развлекательного характера. Но его отголоски стали появляться в других музыкальных направлениях. При этом жанры джаза в музыке стоят в мировой культуре особняком.

Стили джаза с примерами

Жанров джазовой музыки неизмеримое множество. Стили джаза, список которых пополняется постоянно, – рождаются с новыми импровизациями и другим прочтением традиционных композиций. Вот примерный перечень основных:

Классический – тот, что зародился в уличной субкультуре. А в начале 20 века стал особенно признанным. Его представляли джаз-бэнды. Это маленькие оркестры из 10-15 человек. Отличительная черта – ведущая роль банджо, кларнета и трубы. Позже на первый план выходит саксофон. Типичным представителем традиционного направления считается Луи Армстронг. Свинг – стиль биг-бэндов (больших оркестров). Отличается внятным разделением секций инструментов и узнаваемым ритмом. Часть исполнителей на духовых инструментах ведет мелодию вместе, в то время как акценты на слабые доли задает ритмическая секция. Глен Миллер – один из ярких представителей свинга. Бибоп расцвел в 40-е годы прошлого века. Вошел в историю как очень быстрый и сложный вид импровизаций. Он перевел джаз из разряда танцевальных композиций в сектор элитарной музыки для самих исполнителей. Примеры высшего пилотажа в этом стиле показали Макс Роуч, Бад Пауэлл. Хардбоп – разновидность бопа на блюзовой основе, которую отличает высокая экспрессия. Он стоит ближе всего к современному джазовому искусству. Соул джаз – это стиль, где первое слово названия переводится как «душевный». В основе лежит блюз и фольклорные афро-американские темы. С 60-х годов прошлого столетия жанру удавалось держать ведущие позиции в течение двух десятков лет. Яркая представительница – Арета Франклин.

Направления джаза в музыке как живой организм постоянно росли и развивались, прирастая свежими стилями, наполнялся современными веяниями. Но все это не мешало им оставаться непохожими на других и быть легко узнаваемыми.

Джаз: особенности жанра





Все направления обладают общими чертами. В самой сложной композиции можно быстро и легко определить основу джаза. Это происходит благодаря особой «закваске» – стандарту, который неизменен.

Особенно четко он прослеживается в классике джаза – традиционных произведениях на века. Они – эталон, показывающий, как должен звучать джаз. Если джазмен виртуозно справляется с их исполнением, это делает ему честь и дает престиж. Золотой фонд классики джаза непрерывно пополняется.

Заключение

Популярность джаза среди исполнителей связана с особенностями жанра и имеет множество причин. Это желание приобщиться к эпохе и ее духу, переосмысление эстетики прошлых времен, тяга к знакомому и признанному, способ приблизиться к элитарному.

Все виды джаза продолжают жить и сегодня. Его традиционные стандарты слышны на концертах, фестивалях, в клубах. Он перестал восприниматься как искусство 20 века. Умело проникая в современные стили, это направление возрождается в роке, направлении хип-хоп и электронной музыке.

Джаз, какая музыка его бы не окружала, давно вышел за пределы места, где появился на свет. Став частью мировой музыкальной классики, он выживет в условиях любого государства. Ведь национальные корни музыки джаза не могут оставить равнодушными слушателей по всему миру, потому что суть важнее любых границ. Еще много будущих поколений откроет для себя этот неповторимый жанр, который наполнит их светом и гармонией.