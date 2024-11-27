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Светодиодные дорожные знаки: особенности, преимущества и применение
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Бизнес — 27 Ноября 2024, 10:45
Светодиодные дорожные знаки: особенности, преимущества и применение
Светодиодные дорожные знаки активно используются в современных системах дорожного движения для улучшения видимости и безопасности на дорогах. Они служат для передачи важной информации водителям и пешеходам, а также для обозначения зоны действия ограничений, запретов или предупреждений.
Преимущества светодиодных знаков
Конструкция и материалы изготовления
Светодиодные знаки состоят из нескольких основных элементов:
Светодиодные знаки функционируют при температурных колебаниях от -40°C до +40°C, что делает их подходящими для эксплуатации в разных климатических условиях.
Гарантия и обслуживание от компании "Центрознак"
Компания "Центрорзнак" предлагает широкий ассортимент светодиодных дорожных знаков с доставкой по Москве к заказчикам. Знаки работают от аккумуляторов, при этом они могут быть подключены к электросети с блоками для снижения напряжения.
Компания также предлагает последующее гарантийное обслуживание, что включает замену компонентов и техническую поддержку на весь срок службы оборудования.
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