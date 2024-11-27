Светодиодные дорожные знаки: особенности, преимущества и применение

Светодиодные дорожные знаки активно используются в современных системах дорожного движения для улучшения видимости и безопасности на дорогах. Они служат для передачи важной информации водителям и пешеходам, а также для обозначения зоны действия ограничений, запретов или предупреждений.

Преимущества светодиодных знаков

Повышенная видимость: cветодиодные знаки значительно более заметны в условиях плохой видимости (туман, дождь, ночь), что повышает безопасность на дорогах. Энергоэффективность: cветодиоды потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с обычными лампами, что делает их более экономичными. Знаки могут работать от аккумуляторов или от источников питания с низким энергопотреблением. Долговечность и надежность: cветодиоды имеют длительный срок службы и устойчивы к внешним воздействиям, таким как вибрация, удары или резкие изменения температуры. Гибкость в установке и настройке: cветодиодные знаки могут быть выполнены с индивидуальными настройками, включая расположение светодиодов, тип пленки и типоразмер знака. Экологичность: cветовые элементы не содержат вредных веществ, таких как ртуть, что делает их более безопасными и экологичными для использования в дорожных знаках.

Конструкция и материалы изготовления

Светодиодные знаки состоят из нескольких основных элементов:

В качестве основы используется оцинкованный лист толщиной 0,8 мм.

Для отражающих элементов используются пленки типа А, Б, В (3M и ORALITE). Эти пленки отличаются высокой отражающей способностью и долговечностью.

Расположение светодиодов на знаке может быть выполнено с кантом по заказу, что добавляет элемент индивидуализации.

В большинстве моделей используется напряжение 12V, однако возможны исполнения на 24V и 220V, что позволяет подключать знаки к различным источникам питания в зависимости от условий эксплуатации.

Светодиодные знаки функционируют при температурных колебаниях от -40°C до +40°C, что делает их подходящими для эксплуатации в разных климатических условиях.

Гарантия и обслуживание от компании "Центрознак"

Компания "Центрорзнак" предлагает широкий ассортимент светодиодных дорожных знаков с доставкой по Москве к заказчикам. Знаки работают от аккумуляторов, при этом они могут быть подключены к электросети с блоками для снижения напряжения.





Компания также предлагает последующее гарантийное обслуживание, что включает замену компонентов и техническую поддержку на весь срок службы оборудования.