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Строительство дома: особенности этапов

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Бизнес — 2 Декабря 2024, 12:50

Людям нужно пространство для жизни, начиная с небольших квартир и заканчивая покупкой загородного дома. Строительство дома стало скорее удовольствием, чем досадной необходимостью.

Деревянный дом - это исключительно экологичный дом. Он обладает двумя прекрасными свойствами - терморегуляцией и регулированием воздуха в помещении. Тепло регулируется за счет отличной теплоизоляции, что снижает расходы на отопление зимой, а циркуляция воздуха создается за счет "дыхания дерева". Внутренний мир деревянного дома располагает к релаксации.


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Если у вас есть возможность заботиться не о престиже, а о комфорте своего жилища, то при первой же возможности рекомендуется начать строительство именно такого дома.

Непосредственно перед началом строительства важно определиться, из какого материала будет построен дом. На начальном этапе строительства необходимо определить расположение фундамента по отношению к кардинальным направлениям. Также важно не упустить из виду наличие деревьев и других строений на участке. На этапе предварительного проектирования важно продумать внешний вид будущего дома, планировку и размеры помещений, и только после этого можно приступать к составлению конкретного проекта дома из дерева, кирпича или других материалов..

Самый сложный вопрос, который необходимо решить, - из какого материала будет построен дом. Здесь необходимо учитывать экономичность, долговечность, удобство эксплуатации и теплозащитные качества материала. Стены дома могут быть деревянными, кирпичными или монолитными.

Кирпичная кладка является наиболее распространенной. Кирпичная кладка имеет множество преимуществ, прочность, долговечность, огнестойкость и т.д.
Но в то же время у нее есть и недостатки - она обладает высокой теплопроводностью. Некоторые считают, что, увеличивая толщину стены, они тем самым снижают теплопроводность.

Этот метод экономически нецелесообразен. Гораздо лучше использовать пустотелый кирпич (укладка в один или полтора кирпича) и применение теплоизоляционных материалов, которых сейчас довольно много. Также можно возводить стены с воздушной конструкцией, экономя при этом от 20 до 40 % кирпича.

Существует несколько вариантов укладки кирпича, один из них - колодцевая кладка, при которой так называемые "колодцы" заполняются теплоизоляционным материалом. Стены с воздушным зазором нужно штукатурить снаружи, в этом случае не придется использовать облицовочный кирпич.

Чтобы придать дому больше эстетики с помощью лицевого кирпича, лучше не делать стены с воздушными зазорами, а воспользоваться более подходящим методом.

Можно построить стену в один или полтора кирпича, обложить ее изнутри утеплителем, а затем отделать внутреннюю стену либо сухой штукатуркой, либо гипсокартоном и т. д. Есть еще один способ возведения стен - монолит, такие стены изготавливаются из различных видов материалов, например, шлакобетона, опилкобетона и т.д. Также применяются виды бетона, в которых в качестве заполнителя используется дробленый кирпич, керамзит, гравий или дробленая пемза.



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