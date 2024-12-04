Как открыть мерчант-счет в ОАЭ: Полное руководство для бизнеса

В последние годы ОАЭ стали не только популярным туристическим направлением, но и важным экономическим центром для международных бизнесов. Для компаний, стремящихся развивать свою деятельность на международном уровне, открытие мерчант-счета в ОАЭ — это важный шаг для обеспечения онлайн-платежей по картам. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, процесс подключения требует внимательности и понимания специфики местного рынка. В этой статье мы расскажем о том, как и зачем открывать мерчант-счет в ОАЭ, а также поделимся полезными советами для успешной регистрации компании.

Открытие мерчант-счета в Эмиратах GSL.org/ru/offers/uae_opening_a_bank_account — это не просто вопрос получения платежей от клиентов со всего мира. Это также возможность наладить эффективное взаимодействие с клиентами в разных странах и работать с различными валютами. Для многих компаний это может стать точкой роста и расширения их деятельности. Рассмотрим, как правильно подойти к этому процессу.

Почему стоит открыть мерчант-счет в ОАЭ?

Если вы задумались о расширении своего бизнеса за пределы родной страны, ОАЭ предоставляет отличные возможности. Здесь можно зарегистрировать компанию в одной из свободных экономических зон или на материке (Mainland). Мерчант-счет — это неотъемлемая часть для того, чтобы принимать платежи по картам и обеспечивать международные транзакции. Вот несколько причин, почему стоит выбрать ОАЭ:

Гибкость для всех типов компаний — эквайеры работают как с компаниями на Mainland, так и с теми, что зарегистрированы в Free Zone. Это означает, что независимо от типа регистрации, вы сможете подключить мерчант-счет.

— эквайеры работают как с компаниями на Mainland, так и с теми, что зарегистрированы в Free Zone. Это означает, что независимо от типа регистрации, вы сможете подключить мерчант-счет. Удаленная процедура открытия — для иностранных клиентов важно, чтобы процесс был максимально простым. В ОАЭ многие провайдеры позволяют открыть мерчант-счет полностью дистанционно.

— для иностранных клиентов важно, чтобы процесс был максимально простым. В ОАЭ многие провайдеры позволяют открыть мерчант-счет полностью дистанционно. Лояльность к клиентам из СНГ — на международном рынке эквайеры не всегда открыты для клиентов из России и стран СНГ. В ОАЭ ситуация другая: здесь лояльно относятся к клиентам из этих регионов.

— на международном рынке эквайеры не всегда открыты для клиентов из России и стран СНГ. В ОАЭ ситуация другая: здесь лояльно относятся к клиентам из этих регионов. Множество валют — если ваш бизнес работает с международными клиентами, вы можете принимать платежи в различных валютах: AED, USD, EUR. Это удобное решение для глобальных операций.

— если ваш бизнес работает с международными клиентами, вы можете принимать платежи в различных валютах: AED, USD, EUR. Это удобное решение для глобальных операций. Большой выбор методов оплаты — от классического Payment Gateway до более современных методов вроде Payment by Link, QR Code Pay и Soft POS.

— от классического Payment Gateway до более современных методов вроде Payment by Link, QR Code Pay и Soft POS. Низкие сроки зачисления средств — деньги поступают на ваш счет всего за 5 рабочих дней — это очень быстро по международным стандартам.

Что нужно для подключения мерчант-счета в ОАЭ?

Перед тем как приступать к подключению мерчант-счета, важно подготовить все необходимые документы. Этот процесс не требует множества бюрократических шагов, но каждая деталь важна, особенно для международных клиентов. Вот список того, что вам нужно будет предоставить для успешного подключения:

Копия лицензии (Trade License), подтверждающая законность вашего бизнеса.

НДС-сертификат (VAT Certificate), если ваш бизнес зарегистрирован для уплаты НДС.

Договор аренды (Tenancy Contract) — для подтверждения наличия офисного пространства.

Письмо от банка с реквизитами корпоративного счета.

Паспорта и Emirates ID всех участников вашей компании.

Фото вашего офиса с видимой табличкой.

Контактные данные — мобильный телефон и e-mail для связи.

После того как все документы будут собраны и поданы, эквайер запросит оплату комиссии, которая обычно составляет 5 000 AED плюс 5% НДС за каждую валюту. После этого вам отправят инструкции по подключению мерчант-счета. Процесс обычно занимает от 1 до 2 недель, что для международных стандартов — вполне оперативно.

Как выбрать провайдера мерчант-счета в ОАЭ?

Важный момент, о котором не стоит забывать — это правильный выбор провайдера эквайринговых услуг. Чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами, следует тщательно подойти к выбору компании, которая будет обслуживать ваш мерчант-счет. Вот что стоит учитывать при выборе:

Типы компаний — убедитесь, что провайдер работает с компаниями как на Mainland, так и в Free Zone, чтобы избежать ограничений по типу бизнеса.

— убедитесь, что провайдер работает с компаниями как на Mainland, так и в Free Zone, чтобы избежать ограничений по типу бизнеса. Удобство дистанционного подключения — важным критерием является возможность открытия счета без необходимости физического присутствия.

— важным критерием является возможность открытия счета без необходимости физического присутствия. Лояльность к клиентам из СНГ — если ваш бизнес зарегистрирован в России или других странах СНГ, убедитесь, что провайдер не вводит ограничений для клиентов из этих регионов.

— если ваш бизнес зарегистрирован в России или других странах СНГ, убедитесь, что провайдер не вводит ограничений для клиентов из этих регионов. Валюты и комиссии — выбирайте провайдера, который поддерживает несколько валют и имеет прозрачную комиссию за транзакции.

— выбирайте провайдера, который поддерживает несколько валют и имеет прозрачную комиссию за транзакции. Методы оплаты — гибкость в предложении различных способов оплаты, таких как QR Code или Soft POS, даст вам преимущество в работе с клиентами.

Необходимые документы и подготовка

Помимо стандартных документов, которые понадобятся для открытия компании в ОАЭ в офисе GSL.org/ru/offshore/offshore-zones/middle-east/uae , вы должны будете предоставить доказательства наличия функционального сайта с разделами для покупок и возвратов (Terms & Conditions, Refund Policy). Эти разделы нужны для того, чтобы платежные системы могли убедиться в легальности операций вашей компании.

Подключение мерчант-счета в ОАЭ — это важный шаг для выхода вашего бизнеса на международный рынок. Понимание всех нюансов процесса регистрации компании в ОАЭ и подключения мерчант-счета, а также правильный выбор провайдера, позволят вам легко и эффективно настроить прием платежей по картам. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете не только открыть свой бизнес в ОАЭ, но и наладить надежные финансовые потоки с клиентами по всему миру.