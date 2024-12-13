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Преимущества финансового директора на аутсорсинге для малых и средних предприятий

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Бизнес — 13 Декабря 2024, 15:39

Финансовый директор необходим организации, независимо от ее рода деятельности и формы собственности. Специалист выполняет важные задачи анализа финансовых результатов, определения перспектив развития компании, построения стратегии развития с целью достижения максимальной прибыли.

Но если крупные организации могут позволить себе содержать специалиста в штате и ежемесячно платить ему оклад, то для малого и среднего бизнеса достаточно неполной занятости финдира для глубокого изучения протекающих бизнес-процессов.

При этом частичная занятость не влияет на полноценное управление финансовыми потоками и внедрения прибыльных стратегий.

Как привлечь к работе финансового директора фирмам с небольшим оборотом?

Сэкономить средства малому бизнесу помогает привлечение финансового директора на аутсорсе. В данном случае это идеальный выход, ведь подобный специалист обладает всеми необходимыми навыками для успешного осуществления своих основных функций. Постоянное повышение квалификации и наработанный опыт в данной области благодаря постоянной работе с небольшими фирмами позволяет предложить прибыльную стратегию и проконтролировать ее внедрение в рамках небольшого объема деятельности малого бизнеса.

Существуют фирмы, которые предлагают услуги финансового директора на аутсорсе. Это значит, что специалист полноценно выполняет свои основные функции удаленно, при этом постоянно контролируя все бизнес-процессы в рамках предприятия малого и среднего бизнеса.

Преимущества привлечения финансового директора на аутсорсе

1.Экономия денежных средств организации

Принятому в штат сотруднику необходимо ежемесячно выплачивать заработную плату, отпускные выплаты и суммы по больничному листу, делать отчисления в социальные фонды. Привлечение стороннего сотрудника по договору аутсорса поможет фирме оплачивать конкретные часы работы специалиста, что благоприятно отразится на ее бюджете. Кроме того, услуга может быть оказана удаленно на постоянной основе, что не потребует организации отдельного рабочего места с выделением компьютера и необходимой для работы оргтехники.

2.Опыт и регулярное повышение квалификации узкопрофильных специалистов позволит быстро достичь необходимых результатов его работы. Аутсорсинговые фирмы консультируют разноплановый бизнес в схожей нише, что помогает им выработать определенные методы достижения финансовых результатов. Наработанная методика поможет успешно внедрить готовые решения, пользуясь эффективными инструментами для налаживания оптимальной работы предприятий малого и среднего бизнеса.

3.Оперативное решение рабочих задач также становится возможным на основе проверенных инструментов и методик работы. Привлечение специалиста на аутсорсе позволит вам оперативно анализировать финансовые результаты на основе данных управленческого учета, построить эффективную финансовую модель.

4.Стратегическая работа с целью развития бизнеса. Финансовый директор анализирует данные работы организации за период от 10 месяцев до года, и на основе этих данных настраивает ведение управленческого учета. В результате бизнес становится готовым к самостоятельной успешной работе.

5.Объективная оценка деятельность благодаря «взгляду со стороны». Привлеченный финансовый директор сможет оценить работу компании без пристрастных суждений, предложить конкретные методы улучшения показателей без привязки к устоявшимся схемам работы.

6.Договорные условия работы. Вы можете привлечь финдира на аутсорсе на любой необходимый вам срок: от ежедневной работы до «раскрутки» конкретного проекта, получения консультаций по интересующим вас вопросам. Услуги специалиста полностью закрывают ваши потребности в ведении управленческого учета на договорной основе.

7.Построение финансовой дисциплины на основе работы с финансовыми потоками, ежедневного контроля расходов и изыскания финансовых резервов. Эффективное управление денежными потоками сократит риск возникновения кассового разрыва.

8.Уменьшение стресса для руководителя. Возложенные на финансового директора функции позволят собственнику бизнеса снять с себя функцию ежедневного контроля и заниматься вплотную развитием своего бизнеса.

Среди небольших минусов привлечения специалиста «со стороны» можно выделить снижение контроля в рамках удаленной работы. Также после привлечения к работе финансового директора, незнакомого с деятельностью компании, необходимо время для того, чтобы вникнуть в суть специфики протекающих бизнес-процессов.

Выгода аутсорсинга для владельцев малого и среднего бизнеса очевидна. Это самый подходящий выбор для того, чтобы наладить эффективную систему ведения управленческого учета и реализовать профессиональный подход к учету финансов.

Опыт и квалификация работы финансового директора на аутсорсинге позволяет проанализировать эффективность ведения бизнеса благодаря объективному взгляду «со стороны», выявить его сильные и слабые стороны, получить профессиональную консультацию. Опытный специалист решит ваши проблемы и поможет создать базу для перехода на следующий уровень развития, увеличения объемов продаж и прибыли предприятия.



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