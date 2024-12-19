19
декабря 2024
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Медкомиссия для получения РВП: что нужно знать

Медкомиссия для получения РВП: что нужно знать

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Декабря 2024, 11:13

Медицинская комиссия для получения разрешения на временное проживание (РВП) является обязательной процедурой для иностранных граждан, планирующих длительное пребывание в России. Прохождение медкомиссии подтверждает отсутствие заболеваний, которые могут представлять угрозу обществу, и обеспечивает соответствие требованиям законодательства. В этой статье мы расскажем, как подготовиться к медкомиссия для РВП, какие документы потребуются и что входит в обследование.

Зачем нужна медкомиссия?

Медицинская справка для РВП подтверждает, что заявитель не страдает опасными инфекционными заболеваниями, включая:

  • Туберкулез.

  • ВИЧ-инфекцию.

  • Гепатиты B и C.

  • Наркоманию.

  • Венерические заболевания.

Прохождение медкомиссии также способствует выявлению других возможных проблем со здоровьем, что может быть полезным для самого заявителя.

Этапы прохождения медкомиссии

1. Сбор необходимых документов

Для прохождения медкомиссии вам понадобятся:

  • Паспорт (с переводом на русский язык, заверенным нотариусом, если требуется).

  • Миграционная карта.

  • Регистрация по месту пребывания.

  • Фотографии (обычно 3×4 см, количество уточняется в клинике).

2. Выбор медицинского учреждения

Медкомиссия должна проходить в аккредитованной клинике или медицинском центре, имеющем право выдавать соответствующие справки для РВП. Список таких учреждений можно найти на сайте регионального управления МВД.

3. Обследование

В медкомиссию обычно входят следующие этапы:

  • Флюорография или рентген лёгких для исключения туберкулеза.

  • Анализы крови и мочи, включая тесты на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции.

  • Осмотр терапевтом и, при необходимости, узкими специалистами (дерматовенерологом, наркологом).

  • Психиатрическое обследование для выявления зависимостей и других нарушений.

4. Получение результатов

После завершения всех обследований клиника выдаст медицинское заключение. Важно, чтобы справка была заполнена корректно и имела все необходимые печати.

Срок действия справки

Медицинская справка для РВП действительна в течение 3 месяцев. Это значит, что нужно своевременно подать документы, чтобы избежать необходимости повторного прохождения комиссии.

Стоимость процедуры

Стоимость медкомиссии зависит от региона и медицинского учреждения. В среднем цена варьируется от 3 000 до 7 000 рублей. Уточните актуальные расценки перед посещением клиники.

Возможные сложности

  1. Недостаток документов: убедитесь, что у вас есть все необходимые бумаги перед посещением клиники.

  2. Неаккредитованное учреждение: проходите медкомиссию только в сертифицированных центрах.

  3. Сроки получения справки: обработка результатов может занять несколько дней, поэтому планируйте процесс заранее.

Заключение

Медкомиссия для РВП — это важный этап, который требует внимания и подготовки. Соблюдение всех правил и рекомендаций поможет быстро и без проблем получить медицинскую справку. Убедитесь, что вы обратились в аккредитованное учреждение, собрали все документы и соблюдаете установленные сроки. Это залог успешного оформления РВП и комфортного проживания в России.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  склады  спорт  студенты  суд  терроризм  убийство  учителя  футбол  церковь  школы  школьники  экология 
  ﻿
Погода -9 -11
вечером -4 -6 ночью 0 -2
Котировки
USD ЦБ РФ 102,7763 -0.2216
EUR ЦБ РФ 108,5083 0.1639

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 