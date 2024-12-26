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Дорожный знак светодиодный 4.2.1-4.2.2 «Объезд препятствия справа-слева» на щите
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Бизнес — 26 Декабря 2024, 18:37
Дорожный знак светодиодный 4.2.1-4.2.2 «Объезд препятствия справа-слева» на щите (стрелка импульсная)
Дорожный знак светодиодный 4.2.1-4.2.2 представляет собой современное решение для повышения безопасности дорожного движения, использующее светодиодные технологии для привлечения внимания водителей в условиях ограниченной видимости. Этот знак применяется на участках дорог, где необходимо предупредить водителей о необходимости объезда препятствия справа или слева, например, в зонах проведения ремонтных или эксплуатационных работ, на объездных путях и в других случаях, когда требуется временное изменение движения.
Конструкция и материалы знака 4.2.1-4.2.2
В качестве материала изготовления применяется оцинкованная сталь в цельном корпусе или метод аппликации «импульсной стрелки» на металлический лист толщиной 0,8 мм. Это обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, таким как атмосферные осадки, коррозия и механические повреждения.
Электропитание знака 4.2.1-4.2.2 может быть обеспечено от автомобильного аккумулятора напряжением 12V или от зарядного устройства 220/12V. В случае индивидуальных заказов возможно использование другого напряжения для питания знака, что дает гибкость в применении в различных условиях.
Импульсная стрелка и светодиодная индикация
Основная особенность знака 4.2.1-4.2.2 - это светодиодная импульсная стрелка, которая привлекает внимание водителей, направляя их к безопасному маршруту объезда. Светодиоды обеспечивают яркое и четкое освещение стрелки, что позволяет знаку быть видимым на больших расстояниях и в любых условиях. Световозвращающие поверхности знака усиливают его видимость в темное время суток, отражая свет от фар автомобилей.
Преимущества
Применение светодиодного знака 4.2.1-4.2.2
Знаки с импульсной светодиодной стрелкой 4.2.1-4.2.2 широко используются на:
Знак привлекает внимание водителей на особо опасных участках дороги, улучшая безопасность движения и снижая вероятность аварийных ситуаций. Купить дорожный светодиодный знак 4.2.1-4.2.2 "Объезд препятствия справа-слева на щите" можно в Краснодаре в компании ООО «ЗНАК23» с доставкой.
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