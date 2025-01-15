Отделочные материалы из алюминия: виды, особенности

Самый распространенный в природе металл – алюминий – широко используется в самых разнообразных сферах, в том числе при строительстве и ремонте. Материал не подвержен коррозии, обладает высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. В чистом виде и в составе сплавов используется для производства обшивок самолетов, кухонной посуды и строительных материалов. О последних расскажем подробнее в этом материале.

Алюминиевые композитные панели

Облицовочный материал для внешней и внутренней отделки зданий. Представляют два листа из алюминия толщиной не более 0,5 мм, между которыми располагается наполнитель. Им может быть негорючий пластик или минеральное волокно.

Данные панели отличаются следующими преимуществами:

имеют относительно невысокую стоимость;

устойчивы к температурным колебаниям;

имеют небольшой вес;

гибкие, что позволяет производить отделку поверхностей сложной формы;

просты в обработке, можно резать, гнуть, сверлить;

защищены от коррозии;

экологически безопасные.

Сфера применения алюминиевых панелей шире, чем простая облицовка. Их широко применяют в рекламной индустрии для производства вывесок, стендов, объемных конструкций. Благодаря химической инертности и влагостойкости такие панели можно использовать для отделки медицинских организаций и помещений с повышенными гигиеническими требованиями.

Алюминиевые уголки

Достойный ответ пластиковым аналогам. Представляют Г-образный профиль под углом 90 градусов, изготовленный из сплава алюминия.

В сравнении с уголками из пластика, алюминиевые изделия представляют более широкие возможности при отделке:

имеют оптимальное сочетание жесткости и прочности со сравнительно небольшим весом;

могут использовать при температурном диапазоне от -80 до +100 градусов;

рассчитаны на перепады температур;

обладают повышенной влагостойкостью, не подвержены образованию ржавчины;

легко режутся, подлежат сварке.

Алюминиевые уголки применяются при строительстве, мебельном производстве, отделке балконов, декоративной отделке углов при укладке композитных панелей или плитки.

Алюминиевые потолки

Подвесные конструкции, в которых на стальной каркас устанавливают панели из алюминия. К данному виду потолков относятся:

Грильято – потолочные плиты кассетного типа с решетками;

кассеты – элементы квадратной формы с перфорацией или без нее;

реечные – элементы в виде реек, установить которые можно с зазором между панелями и встык.

Алюминиевые потолки имеют ряд преимуществ:

антикоррозийные свойства позволяют использовать их во влажных помещениях, в том числе при прямом контакте с водой;

ударопрочность - в сравнении с пластиковыми панелями их сложно повредить;

длительная эксплуатация – элементы рассчитаны на срок службы минимум 10-15 лет;

хорошая светоотражающая способность улучшает освещенность помещения;

огнеуспорность – материал не поддерживает горение, не выделяет токсичных соединений и дыма при контакте с открытым огнем;

разнообразные дизайны. Например, реечные потолки Цесал производятся с матовой и глянцевой поверхностью и в различных цветах.

Алюминиевые потолки применяют в ванных комнатах, саунах, спортзалах. Гигиенические характеристики позволяют оборудовать такие конструкции в медицинских и образовательных организациях.