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Отделочные материалы из алюминия: виды, особенности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Января 2025, 11:11
Самый распространенный в природе металл – алюминий – широко используется в самых разнообразных сферах, в том числе при строительстве и ремонте. Материал не подвержен коррозии, обладает высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. В чистом виде и в составе сплавов используется для производства обшивок самолетов, кухонной посуды и строительных материалов. О последних расскажем подробнее в этом материале.
Алюминиевые композитные панели
Облицовочный материал для внешней и внутренней отделки зданий. Представляют два листа из алюминия толщиной не более 0,5 мм, между которыми располагается наполнитель. Им может быть негорючий пластик или минеральное волокно.
Данные панели отличаются следующими преимуществами:
Сфера применения алюминиевых панелей шире, чем простая облицовка. Их широко применяют в рекламной индустрии для производства вывесок, стендов, объемных конструкций. Благодаря химической инертности и влагостойкости такие панели можно использовать для отделки медицинских организаций и помещений с повышенными гигиеническими требованиями.
Алюминиевые уголки
Достойный ответ пластиковым аналогам. Представляют Г-образный профиль под углом 90 градусов, изготовленный из сплава алюминия.
В сравнении с уголками из пластика, алюминиевые изделия представляют более широкие возможности при отделке:
Алюминиевые уголки применяются при строительстве, мебельном производстве, отделке балконов, декоративной отделке углов при укладке композитных панелей или плитки.
Алюминиевые потолки
Подвесные конструкции, в которых на стальной каркас устанавливают панели из алюминия. К данному виду потолков относятся:
Алюминиевые потолки имеют ряд преимуществ:
Алюминиевые потолки применяют в ванных комнатах, саунах, спортзалах. Гигиенические характеристики позволяют оборудовать такие конструкции в медицинских и образовательных организациях.
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