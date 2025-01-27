Выбор краски для пиломатериалов — важный этап в процессе их обработки и эксплуатации. От правильности подбора состава зависит не только эстетика отделки, но и долговечность материала, его устойчивость к внешним воздействиям и сохранение уникальных свойств древесины. В статье мы рассмотрим особенности окрашивания различных типов пиломатериалов, таких как блок-хаус, брус, вагонка и планкен, и дадим рекомендации по выбору подходящих составов.





Какую краску выбрать для окрашивания пиломатериалов?

Пиломатериал — это продукция из древесины, поэтому красящий состав для него подбирается с учетом технических характеристик сырья. В его качестве могут выступать хвойные или лиственные породы деревьев. Они отличаются плотностью и твердостью структуры, за счет чего варьируется сложность обработки.

Также при выборе краски учитываются особенности окружающей среды (внутренняя или наружная отделка). Важно использовать состав, подходящий под конкретные требования микроклимата, где будет эксплуатироваться пиломатериал. Например, высокую влажность помещения, частую смену температурного режима. Немаловажным фактором является эффект, который хочет получить владелец дома. Если требуется окрашивание с сохранением натурального рисунка дерева, то для этого лучше подойдут лессирующие составы. При необходимости скрыть структуру помогут краски с хорошей укрывающей способностью.

Требования к покраске пиломатериалов





Покраска блок-хауса

Блок-хаус представляет собой доску, которая с одной стороны имеет выпуклую полукруглую форму, а с другой — плоскую поверхность. Внешне она имитирует бревно. Подходит для наружной и внутренней обшивки дома. Однако для уличной отделки применяют в качестве сырья только хвойные породы деревьев (ель, лиственница, сосна), так как обычно их влажность не превышает 15%. За счет высокой теплопроводности материала подобная отделка служит дополнительным слоем теплоизоляции. Также блок-хаус подходит для монтажа вентилируемых фасадов. Доска не деформируется, сохраняя первоначальный вид на долгие годы.

При покраске блок-хауса рекомендуется отдавать предпочтение лессирующим составам. Они подчеркивают натуральность обшивки. Однако для наружных работ не рекомендуется применять лак, так как он не впитывается в древесину глубоко, образуя пленку на поверхности. Такое покрытие защитит от механических повреждений, но если потрескается со временем, то перед атмосферными осадками будет бессилен.

Чтобы сохранить прочность и защитные свойства пиломатериалов, рекомендуется повторять обработку каждые 3-4 года. Если покрыть блок-хаус укрывистыми красками, то это сделает его похожим на виниловый сайдинг, что создаст интересный визуальный эффект. При этом акцент на имитацию бревен будет снижен.

Покраска бруса

Для отделки деревянного дома используется имитация бруса, еще ее называют фальшбрус. Материал имеет схожий принцип крепления с блок-хаусом, то есть соединяется с помощью замков паз-шип. Внешне он напоминает вагонку, но имеет большую толщину и ширину. Обычно имитацию бруса производят из ели, белой сосны, лиственницы.

Прежде чем обработать брус, необходимо определиться с желаемым эффектом, то есть оценить такую характеристику краски как прозрачность. Фактура дерева выглядит красиво, поэтому если обшивка происходит снаружи, то можно применять лаки на органических растворителях. Для внутренней отделки разрешено применять составы на водной основе. Они более экологичны, но хуже справляются с агрессивными воздействиями среды. Если необходимо скрыть рисунок дерева, то сделать это можно непрозрачными средствами (цветными ЛКМ). Немногие знают, но в некоторых магазинах можно купить антисептированный брус, который уже обработан защитным составом. Это значительно экономит время на подготовке к покраске.

Покраска вагонки

Вагонка отличается плоской формой. Обшивочная доска крепится внахлест или по типу шип-паз. Существует 4 класса вагонки: А, В, С и экстра. Главное отличие заключается в наличие дефектов на доске. Самый низкий класс считается С, соответственно, он будет содержать большее количество различных сучков, неровностей. В качестве дерева для изготовления планок используют кедр, лиственницу, ель. Внешнюю обшивку лучше делать с помощью вагонки класса А и экстра.

При покраске учитывается данный критерий, так как краска должна наноситься равномерно. Если выбранный состав плохо ложится из-за густоты (например, акрил), то его рекомендуется немного разбавить водой. Таким образом, получится эффективнее обработать вагонку в местах неровностей. Для покраски лучше использовать валик, кисть или краскопульт. Главное требование к внутренней отделке — это безопасность. В доме используют краски и пропитки, не выделяющие токсичные вещества и сильные запахи.

Покраска планкена

Планкен имеет сходство с вагонкой, однако облицовочная доска не содержит замковых соединений. Монтаж происходит с техническим зазором, который необходим из-за деформации материала, возникающей под воздействием влаги. Обшивка остается стабильной. Планкен бывает нескольких видов: прямой, с пазами и скошенный. Если выполняется наружная обшивка, то рекомендуется выбирать последний вариант. Скошенные под острым углом края лучше защищают фасад от атмосферных осадков.

Отделочная доска подходит для тонирования (лаки, морилки, масла), так и для окрашивания (укрывистые составы). Как и все пиломатериалы, планкен чувствителен к температурным перепадам, высокой влажности и микроорганизмам. В зависимости от области применения (наружная или внутрення отделка) доска подвергается разной степени нагрузкам. Это учитывается при выборе красящего состава.

Что в итоге

Окрашивание пиломатериалов требует учета множества факторов: особенностей древесины, условий эксплуатации и желаемого визуального эффекта. Правильный выбор краски и соблюдение рекомендаций по обработке позволят сохранить прочность и красоту деревянных конструкций на долгие годы. Регулярный уход и обновление покрытия гарантируют надежную защиту материала от внешних воздействий и продлят его срок службы.