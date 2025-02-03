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Андрей Воробьев: Наша задача - продолжать привлекать талантливых молодых, а также опытных учителей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Февраля 2025, 16:52
На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством, главами городских и муниципальных округов обсудили работу по привлечению педагогов в школы, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Важная тема - образование, привлечение учителей. Год назад, проанализировав, мы увидели дефицит. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение специалистов, а также организации кадровой службы сегодня удалось его сократить. Но, вместе с тем, в ряде территорий наблюдаем перегруженность педагогов. Наша задача - продолжать привлекать талантливых молодых, а также опытных учителей, которые крайне необходимы, особенно по ряду предметов, таких как математика, физика, химия, биология, русский язык и литература, - сказал Андрей Воробьев. - В каждой новой школе, которая откроется 1 сентября, должен быть подобран директор, который начнет формировать команду. Важно обеспечить взаимодействие как с Центром развития карьеры, так и, безусловно, с управлением образования на местах».
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