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Новое здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения построят в Красногорске
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Бизнес — 3 Февраля 2025, 16:53
В Красногорске приступили к строительству нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим. Подрядчик зашел на объект приступил к демонтажным работам, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Ранее это отделение располагалось в деревянном здании, которому уже более 100 лет. Оно было признано аварийным, и его эксплуатация запрещена. Новое здание обеспечит комфортные условия для пациентов», - пояснила директор Красногорской больницы Елена Морозова.
Строительство объекта ведется по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.
В трехэтажном здании разместят отделение для детей на 109 посещений в смену, отделение для взрослых на 169 посещений в смену, кабинет (отделение) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар на четыре койки для взрослого населения, аптеку, блок административно-служебных помещений.
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