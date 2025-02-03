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Учащиеся ДШИ Подмосковья посетят концерты молодых исполнителей в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Февраля 2025, 16:55
Четвертого и пятого февраля на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут вечера проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» с участием молодых пианистов. Гостями концертных программ станут более 700 учащихся из учреждений дополнительного образования сферы культуры региона, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект реализуется уже второй сезон. Его цель — популяризация среди молодежи талантов и достижений молодых мастеров русской фортепианной школы. Миссия проекта — поиск и выявление юных талантливых пианистов, а также предоставление возможностей для молодых музыкантов продемонстрировать широкой аудитории свое мастерство. Две главных составляющих проекта — высококачественная запись исполнения молодыми музыкантами классических произведений, продвижение их в сети Интернет и организация цикла концертов, которые планируется провести по всей стране», — говорится в сообщении.
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