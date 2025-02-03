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Подмосковные компании принимают участие в международной выставке «Продэкспо 2025»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Февраля 2025, 16:56
Состоялось открытие крупнейшей международной выставки «Продэкспо 2025», где представлены продукты со всего мира, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Представлено свыше 1,8 тысячи компаний из 36 стран, в том числе более 100 из Московской области, включая колбасную продукцию от "Еремино Поле" из городского округа Щелково и хлебопекарную от Раменского кондитерского комбината», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что активное участие в выставке принимают ООО «Корона-ФУД», ООО «Юнион-ФУД», ООО птицефабрика «Элинар-Бройлер», кондитерская фабрика ООО «В.А.Ш. Шоколатье», ООО «Московская ореховая компания», ООО «Сладкий Орешек», ООО «Профитрейд», АО «Би-энд-Би», ООО «Баринофф» и другие региональные производители.
Экспозиция «Продэкспо» включает в себя базовые продукты и напитки на каждый день, деликатесы, органическое и спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты и многое другое.
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