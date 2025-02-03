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Жители Подмосковья могут подать заявку на замену газового оборудования онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Февраля 2025, 16:58
Жители Московской области в мобильном приложении «Добродел» могут подать заявку на замену газового оборудования в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Если у плиты, бойлера, котла или другого газового оборудования истек срок эксплуатации, техника сломалась или решили поменять ее на новую, то мобильное приложение Добродел поможет организовать замену правильно и в удобный для заявителя день», - сообщается в материале.
Чтобы подать онлайн-заявку, необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», затем в «Все услуги», далее в «Дом и ЖКХ» и выбрать «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ». В онлайн-форме необходимо указать какое оборудование нужно заменить, номер лицевого счета абонента, адрес и желаемую дату проведения работ. Ответ поступит в течение 3 дней в личный кабинет.
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