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Жилой комплекс «Высотка на Жукова» - новое измерение комфорта

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Бизнес — 12 Февраля 2025, 12:14

Москва обретает новую архитектурную доминанту – жилой комплекс «Высотка на Жукова». Это место, где уникальный архитектурный стиль сочетается с инновационными технологиями, природным окружением и сервисом премиального уровня.

Миссия проекта

Создать не просто жилой комплекс, а пространство для комфортной жизни в гармонии с городом и природой. «Высотка на Жукова» – это новый уровень московской недвижимости, где внимание к деталям превращает повседневную рутину в удовольствие.

Ключевые преимущества ЖК «Высотка на Жукова»

Архитектурное величие
Жилой комплекс создан в стиле московского ренессанса с элементами ар-деко и сталинского ампира. Высотка украшена выразительными фасадами, арками, пилястрами и классическими колоннами, а её 45-метровый шпиль придает зданию монументальность и узнаваемость.

Природа в мегаполисе
Комплекс расположен в одном из самых зелёных районов Москвы – ЖК в Хорошёво-Мнёвники. Он окружён лесным массивом площадью 21 гектар, что создаёт уникальные условия для отдыха и комфортной жизни вдали от городской суеты.

Продуманная инфраструктура
Жители смогут воспользоваться развитой внутренней инфраструктурой:
✔ Спортивные зоны и тренажёрные площадки
✔ Детские игровые комплексы для разных возрастов
✔ Зелёные парки и прогулочные аллеи
✔ Магазины, кафе, аптеки и бытовые сервисы
✔ Просторный подземный паркинг с автоматизированной системой доступа

Современные технологии для вашего комфорта
«Высотка на Жукова» построена с использованием передовых инженерных решений:
✔ Высокие потолки 3,45 м и панорамные окна
✔ Система «умный дом» для автоматизации бытовых процессов
✔ Энергоэффективные технологии и шумоизоляция

Эксклюзивный сервис на каждый день
Управляющая компания «Эксперт-Сервис» обеспечивает премиальный уровень обслуживания:
✔ Круглосуточный консьерж-сервис
✔ Профессиональный клининг и техническое обслуживание
✔ Персональные тренеры, няньки и медицинский сервис
✔ Индивидуальные гастрономические предложения и эко-доставка продуктов

Создано для ценителей качества жизни

Жилой комплекс «Высотка на Жукова» – это не просто жилой дом, а символ современного уровня жизни, где продумана каждая деталь. Он предлагает не только комфортные условия проживания, но и ощущение причастности к элитному сообществу, где забота о благополучии жильцов выходит на новый уровень. Это место для тех, кто ценит эстетику, экологичность и технологичность в каждой детали своего окружения.

ЖК «Высотка на Жукова» – это пространство, которое создаёт атмосферу безопасности, уюта и гармонии с природой. Здесь можно расслабиться после напряжённого дня, насладиться прогулками в зелёных зонах и пользоваться премиальными удобствами, не покидая территорию комплекса. Это не просто жильё, а возможность воплотить мечту о высококачественной жизни в центре мегаполиса.



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