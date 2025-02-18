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Почти 3,8 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Февраля 2025, 12:38
За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 837 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 211 автомобилей меньше показателей предыдущей недели, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (402 ТС), Химках (318 ТС), Мытищах (317 ТС), Балашихе (228 ТС), Люберцах (228 ТС)», - говорится в сообщении.
Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.
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