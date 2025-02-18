18февраля 2025
вторник
|
Научный сотрудник купил квартиру по соципотеке в строящемся доме в Химках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Февраля 2025, 12:39
Благодаря программе «Социальная ипотека» научный сотрудник Дмитрий Трунов переедет жить ближе к работе, квартиру он приобрел в городском округе Химки, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Наш дом еще строится. У нас будет "евротрешка" — две комнаты и большая кухня-гостиная. Очень ждем переезда в Химки. Ведь даже для ребенка здесь открываются совсем другие горизонты. Запишем в кружки, секции. В целом уровень образования в городе несравним с условиями в поселке», — рассказал Трунов.
Семья Труновых живет в Тверской области. По словам Дмитрия, дорога на работу занимает много времени. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил принять участие.
Общий стаж заместителя начальника цеха АО «Научно-производственное объединение «Энергомаш» Дмитрия Трунова превышает 10 лет. Обладатель сертификата вспоминает, что на завод пришел простым рабочим.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -5 -7
вечером -7 -9 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры