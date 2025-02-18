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Новая база отдыха появится в городском округе Клин
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Февраля 2025, 12:40
Имущественный комплекс бывшего детского оздоровительного лагеря «Салют» в деревне Заовражье городского округа Клин нашел инвестора, который сделает на данной территории базу отдыха, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Комплекс, состоящий из 18 объектов капитального строительства и земельного участка площадью более 12 га, реализован Министерством имущественных отношений Московской области на торгах в порядке приватизации за 31,4 млн рублей», – говорится в сообщении.
Имущественный комплекс бывшего лагеря включает в себя 18 зданий, среди которых семь спальных корпусов, две прачечные, душевые, медицинский пункт, бассейн, летняя столовая, общежитие, насосная станция, котельная, клуб и даже чемоданная общей площадью свыше 5 тыс. кв. м. Все здания размещены на земельном участке, отнесенном к категории «Земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «Туристическое обслуживание»
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