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Более 162 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Февраля 2025, 12:41
Ежегодно в Подмосковье проводятся бесплатные профилактические осмотры детей всех возрастов. С начала текущего года профосмотры прошли на 43,7 тыс. детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Уже более 162 тыс. школьников и дошкольников прошли профосмотры. Одно из значительных преимуществ - родителям не нужно тратить время на посещение поликлиники, так как бригада медиков приезжает непосредственно в школы и детские сады, а результаты направляются родителям электронно в личный кабинет на портал госуслуг», - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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