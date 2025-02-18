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Подмосковное УФАС оштрафовало гендиректора ООО «Инфинити» за нарушение закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Февраля 2025, 12:44
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Инфинити» на сумму 11 тыс. рублей, передает пресс-служба региоанального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Инфинити» возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7, части 1 и части 2 статьи 18, части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.
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