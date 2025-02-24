24
февраля 2025
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Фирменные торты ручной работы от кондитерской Олега Ильина в Москве

Фирменные торты ручной работы от кондитерской Олега Ильина в Москве

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Февраля 2025, 14:50

Фирменные торы кондитерской Олега Ильина в Москве

Фирменные торты – это визитная карточка кондитерской, воплощение мастерства и индивидуальности кондитеров. В отличие от тортов на заказ, требующих индивидуальной разработки, фирменные торты представляют собой тщательно продуманную линейку десертов, созданных по оригинальным рецептам, прошедшим проверку временем и завоевавшим любовь покупателей. Каждый торт – это уникальное сочетание вкусов, текстур и визуального оформления, отражающее философию и стиль конкретной кондитерской. Они позволяют быстро и удобно выбрать из проверенного ассортимента, зная, что получишь гарантированно качественный и вкусный продукт.

В этих тортах кондитеры вкладывают свой опыт, творчество, используя лучшие ингредиенты и проверенные техники. Они становятся своего рода “лицом” кондитерской, демонстрируя ее уровень мастерства и предлагая покупателям насладиться уникальными вкусовыми сочетаниями, которые невозможно найти больше нигде.


торт фирменный кондитерская

Купить изысканные авторские торты, созданные по оригинальным рецептам, можно в кондитерской Олега Ильина в Москве. В ассортименте вы найдете настоящие шедевры кондитерского искусства:

  • “Черная смородина”: изумительный торт, выполненный в форме эскимо, созданный по рецепту, который порадует вас своим ярким и насыщенным вкусом.

  • “Ильинский”: легкий и воздушный мусс из белоснежного шоколада на хрустящих шоколадно-ореховых пластинках и облаченный в шоколадную глазурь.

  • “Наполеон”: знакомый с детства вкус, представленный в авторской интерпретации. Тончайшее слоеное тесто, пропитанное нежным, воздушным и сливочным кремом.

  • “Маскарпоне с ягодами”: рассыпчатое песочное основание, укрытое слоем кремового десерта, прослойкой из сочной вишни, воздушным муссом из сыра маскарпоне с ванильным оттенком и украшенное свежими, спелыми ягодами.

  • “Манго - маракуйя”: экзотическое наслаждение на основе воздушного мусса из сочного манго и терпкой маракуйи на тонком бисквите, пропитанном сиропом из тропических фруктов.

  • “Малиновый пломбир”: нежный ванильный мусс, расположенный на хрустящем пралине.

  • Фирменные бенто-торты: миниатюрные тортики с индивидуальными надписями, способные передать любое ваше пожелание.

Ознакомиться с нашим эксклюзивным ассортиментом авторских тортов https://sweetstore.ru/katalog/torty/firmennye_v_nalichii/, которые всегда в наличии, и заказать доставку можно на сайте кондитерской.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -5 -7
ночью -12 -14 утром -11 -13
Котировки
USD ЦБ РФ 88,2065 0.0389
EUR ЦБ РФ 92,5162 0.5010

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 