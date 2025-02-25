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Биржа рекламы в Telegram: новые возможности для продвижения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Февраля 2025, 16:04
Telegram – одна из самых популярных платформ для общения, ведения бизнеса и продвижения брендов. С ростом числа каналов и чатов появляется необходимость в эффективных инструментах для рекламы. рекламы биржа тг становятся удобным решением как для рекламодателей, так и для владельцев площадок.
Что такое биржа рекламы в Telegram?
Биржа рекламы в Telegram – это платформа, где рекламодатели могут находить подходящие каналы для размещения своих объявлений, а владельцы каналов – зарабатывать на размещении рекламы. Такие биржи обеспечивают удобный поиск, прозрачность сделок и аналитику эффективности.
Преимущества использования рекламных бирж
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