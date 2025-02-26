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Искусственный интеллект в продажах: как Sologpt меняет подход к бизнесу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Февраля 2025, 12:46
В современном мире продажи требуют не только опыта и знаний, но и оперативности, точности в анализе данных и персонализированного подхода к клиенту. Искусственный интеллект (ИИ) становится незаменимым помощником для менеджеров по продажам, автоматизируя рутинные процессы и повышая эффективность работы. Одним из передовых решений в этой сфере является Sologpt — ИИ ассистент по продажам, который помогает бизнесу оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать продажи.
Как ИИ-ассистенты меняют сферу продаж
Традиционные методы продаж зачастую требуют больших временных затрат и человеческого ресурса. Менеджеры вынуждены вести переговоры, анализировать потребности клиентов, обрабатывать огромные массивы данных и следить за выполнением задач.
ИИ-ассистенты, такие как Sologpt, позволяют автоматизировать эти процессы, снизить нагрузку на сотрудников и повысить конверсию продаж. Они помогают:
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