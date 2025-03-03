Развитие гастропространств в Санкт-Петербурге: тренды 2025 года, перспективы роста и влияние на городскую среду

Петербургский рынок общественного питания переживает значимые перемены. Фуд-холлы и гастропространства захватывают все больше территорий, превращая бывшие промышленные здания в модные места притяжения горожан и туристов. К 2026 году суммарная площадь таких пространств в городе достигнет внушительной отметки в 100 тысяч квадратных метров.

Кулинарный бум: как меняется ресторанный ландшафт Северной столицы

В последние годы Петербург переживает настоящий гастрономический подъем. По городу уже работает более двух десятков фуд-холлов, каждый из которых стремится удивить посетителей уникальной концепцией. Рестораторы ищут новые форматы и необычные локации, чтобы выделиться на фоне растущей конкуренции.

Основные факторы, определяющие успех современного гастропространства в Петербурге:

расположение в исторически значимой локации, где архитектурное наследие создает особую атмосферу;

продуманная концепция, объединяющая разные форматы питания под одной крышей;

гибкость в адаптации меню под запросы как туристов, так и местных жителей;

интеграция дополнительных развлекательных и деловых зон.

Такой комплексный подход позволяет создавать по-настоящему живые пространства, привлекательные для разных категорий посетителей.

Между туристами и местными: поиск баланса в гастробизнесе

Туристический поток играет значительную роль в развитии петербургских гастропространств. За 2024 год Санкт-Петербург посетило более 10 миллионов туристов. Каждый из них, помимо культурной программы, ищет новый гастрономический опыт.

Однако рестораторы сталкиваются с серьезным вызовом – сезонностью. После завершения активного туристического сезона многие заведения отмечают существенное снижение посещаемости. Узнать больше про развитие гастрономических пространств Санкт-Петербурга можно по ссылке https://spb.plus.rbc.ru/news/675a9a7f7a8aa9a4be3c29d8, где подробно освещаются актуальные тренды отрасли.

Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров отмечает, что петербуржцы обладают высокой гастрономической «насмотренностью», а формат «разные кухни мира под одной крышей» быстро теряет новизну. Это заставляет владельцев постоянно искать новые способы удивить искушенную публику.

От фабрики до фуд-холла: новая жизнь исторических зданий

Одним из перспективных направлений развития стало создание многофункциональных пространств в исторических зданиях. Холдинг «Бронка Групп» совместно с компанией Might of Light реализует амбициозный проект «Мануфактура 10|12» в бывших производственных корпусах на улице Красного Текстильщика.

Проект предусматривает запуск более 15 тысяч квадратных метров коммерческих площадей в 2025 году. Здесь разместятся:

офисные помещения в стиле лофт;

современные коворкинги для фрилансеров и стартапов;

рабочие пространства формата смарт-офис;

уникальные гастропроекты.

Этот подход демонстрирует, как исторические здания могут обрести новую жизнь и стать центрами притяжения для горожан и туристов.

Взгляд в будущее: кулинария в каждом районе

В перспективе гастропространства могут стать неотъемлемой частью новых жилых комплексов. Этот тренд уже набирает обороты в Москве, где в составе ЖК "А101" анонсировано открытие трех крупных фуд-холлов. Учитывая активное развитие пригородов Петербурга, таких как Мурино и Кудрово, эксперты прогнозируют появление подобных проектов и в Северной столице.

Успех гастропространств нового поколения будет зависеть от их способности создавать уникальный опыт для посетителей, объединяя гастрономию, работу и отдых под одной крышей. При этом ключевым фактором остается баланс между инновациями и сохранением исторического наследия города.