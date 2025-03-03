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Развитие гастропространств в Санкт-Петербурге: тренды 2025 года, перспективы роста и влияние на городскую среду
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Бизнес — 3 Марта 2025, 17:19
Петербургский рынок общественного питания переживает значимые перемены. Фуд-холлы и гастропространства захватывают все больше территорий, превращая бывшие промышленные здания в модные места притяжения горожан и туристов. К 2026 году суммарная площадь таких пространств в городе достигнет внушительной отметки в 100 тысяч квадратных метров.
Кулинарный бум: как меняется ресторанный ландшафт Северной столицы
В последние годы Петербург переживает настоящий гастрономический подъем. По городу уже работает более двух десятков фуд-холлов, каждый из которых стремится удивить посетителей уникальной концепцией. Рестораторы ищут новые форматы и необычные локации, чтобы выделиться на фоне растущей конкуренции.
Основные факторы, определяющие успех современного гастропространства в Петербурге:
Такой комплексный подход позволяет создавать по-настоящему живые пространства, привлекательные для разных категорий посетителей.
Между туристами и местными: поиск баланса в гастробизнесе
Туристический поток играет значительную роль в развитии петербургских гастропространств. За 2024 год Санкт-Петербург посетило более 10 миллионов туристов. Каждый из них, помимо культурной программы, ищет новый гастрономический опыт.
Однако рестораторы сталкиваются с серьезным вызовом – сезонностью. После завершения активного туристического сезона многие заведения отмечают существенное снижение посещаемости. Узнать больше про развитие гастрономических пространств Санкт-Петербурга можно по ссылке https://spb.plus.rbc.ru/news/675a9a7f7a8aa9a4be3c29d8, где подробно освещаются актуальные тренды отрасли.
Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров отмечает, что петербуржцы обладают высокой гастрономической «насмотренностью», а формат «разные кухни мира под одной крышей» быстро теряет новизну. Это заставляет владельцев постоянно искать новые способы удивить искушенную публику.
От фабрики до фуд-холла: новая жизнь исторических зданий
Одним из перспективных направлений развития стало создание многофункциональных пространств в исторических зданиях. Холдинг «Бронка Групп» совместно с компанией Might of Light реализует амбициозный проект «Мануфактура 10|12» в бывших производственных корпусах на улице Красного Текстильщика.
Проект предусматривает запуск более 15 тысяч квадратных метров коммерческих площадей в 2025 году. Здесь разместятся:
Этот подход демонстрирует, как исторические здания могут обрести новую жизнь и стать центрами притяжения для горожан и туристов.
Взгляд в будущее: кулинария в каждом районе
В перспективе гастропространства могут стать неотъемлемой частью новых жилых комплексов. Этот тренд уже набирает обороты в Москве, где в составе ЖК "А101" анонсировано открытие трех крупных фуд-холлов. Учитывая активное развитие пригородов Петербурга, таких как Мурино и Кудрово, эксперты прогнозируют появление подобных проектов и в Северной столице.
Успех гастропространств нового поколения будет зависеть от их способности создавать уникальный опыт для посетителей, объединяя гастрономию, работу и отдых под одной крышей. При этом ключевым фактором остается баланс между инновациями и сохранением исторического наследия города.
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