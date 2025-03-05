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В Подмосковье ликвидировали 42 «опасные тропы» с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Марта 2025, 13:24
С начала 2025 года в Московской области ликвидировали 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«Больше всего смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведём активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям, называемых "опасными тропами". В прошлом году устранили более 200 опасных троп, а в этом году уже удалось ликвидировать 42 несанкционированных подхода к путям в 15 городских округах. Наибольший объем работ провели в Люберцах, где устранили 10 троп», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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