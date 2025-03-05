05марта 2025
среда
|
Почти 40 операционных столов закупили в подмосковные больницы в этом году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 5 Марта 2025, 13:26
В медицинские организации Московской области продолжают закупать новое медицинское оборудование. Так, в этом году в больницы поступят 38 новых операционных столов, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента. Всего на их закупку было направлено
почти 200 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Новые операционные столы будут поставлены в 10 больниц, в том числе Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
ночью +3 +5 утром +4 +6
Котировки
Партнеры