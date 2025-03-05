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Вертолеты санавиации Подмосковья совершили 84 вылета с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Марта 2025, 13:26
В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Всего с начала этого года было совершено 84 вылета,
что на 18 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Напомним, что в прошлом году на дежурство заступил третий вертолет санавиации, задействованный в транспортировке маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток.
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