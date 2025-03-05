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Студентам Чехова рассказали о защите бизнеса и возможностях для молодых предпринимателей
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Бизнес — 5 Марта 2025, 13:27
В Чеховском филиале Московского финансово-юридического университета состоялась встреча студентов первого курса с руководителем общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в муниципальном округе Чехов Алексеем Кокориным, информирует пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Мероприятие прошло в рамках цикла "Разговоры о важном" и было посвящено мерам поддержки молодых предпринимателей, предпринимательской инициативе и инструментам защиты бизнеса. Алексей Кокорин рассказал студентам о предприятиях Чехова, продукция которых пользуется спросом не только у жителей города, но и далеко за его пределами. Особое внимание было уделено поддержке малого и среднего бизнеса, как финансовой, так и правовой», - говорится в сообщении.
Во время беседы учащиеся узнали о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Торгово-промышленной палаты. Были рассмотрены примеры успешных бизнес-проектов, реализованных в Московской области.
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