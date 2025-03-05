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Минтранс Подмосковья просит водителей не торопиться менять зимнюю резину на летнюю
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Марта 2025, 13:28
Сейчас безопаснее ездить на зимней резине. Несмотря на то, что в ближайшие дни в Московском регионе прогнозируют устойчивый плюс днем, Минтранс Подмосковья не рекомендует водителям менять зимнюю резину на летнюю, информирует пресс-служба ведомства.
«Это лучше сделать, когда среднесуточная температура держится +7° в течение недели с учетом ночных заморозков. Пока в Подмосковье температурный режим устанавливается — ночью может быть около 0° или минусовая температура, на дорогах возможно образование небольшой гололедицы. По прогнозам устойчивый плюс, комфортный для смены резины, ожидается в конце марта», - говорится в сообщении.
Тем не менее число транспорта на подмосковных трассах растет. Будьте очень аккуратны, пока ездите на зимней резине. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не маневрируйте на поворотах, съездах, заблаговременно снижайте скорость в зонах пешеходных переходов.
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