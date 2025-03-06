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Многоканальный рекламный номер: что это и зачем он нужен?
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Бизнес — 6 Марта 2025, 09:58
В современном бизнесе качественная связь с клиентами играет ключевую роль. Одним из инструментов, позволяющих улучшить взаимодействие с аудиторией, является многоканальный рекламный номер. Этот инструмент помогает компаниям эффективно обрабатывать входящие звонки, снижать нагрузку на операторов и повышать конверсию в продажи. Разберем, что такое многоканальный рекламный номер , какие у него преимущества и как его использовать для рекламы.
Что такое многоканальный рекламный номер?
Многоканальный номер – это телефонный номер, который позволяет обрабатывать несколько входящих вызовов одновременно. В отличие от обычных номеров, где при занятой линии клиенту приходится ждать или перезванивать, многоканальный номер автоматически перенаправляет звонки на свободных операторов.
Этот инструмент часто используется в маркетинговых кампаниях, чтобы увеличить поток входящих обращений без потери клиентов.
Как это работает?
Преимущества многоканального рекламного номера
1. Пропущенные звонки исключены
Клиенты не сталкиваются с занятыми линиями – каждый звонок принимается и обрабатывается.
2. Увеличение конверсии
Чем больше звонков обработано, тем выше вероятность закрытия сделки.
3. Улучшение клиентского сервиса
Быстрая обработка вызовов повышает лояльность клиентов.
4. Гибкость в настройке
Можно настроить переадресацию на разные номера, регионы или даже мессенджеры.
5. Возможность аналитики
Многоканальный номер позволяет отслеживать количество звонков, их источники и эффективность рекламы.
Как использовать многоканальный номер в рекламе?
1. Включение в рекламные кампании
Разместите номер в контекстной рекламе, баннерах, объявлениях и офлайн-рекламе, чтобы клиентам было удобно звонить.
2. Коллтрекинг для анализа эффективности
Подключите коллтрекинг – он покажет, какие рекламные источники приносят больше всего звонков.
3. Использование в email- и SMM-маркетинге
Добавьте номер в email-рассылки, соцсети и мессенджеры для быстрого контакта с клиентами.
4. Автоответчик и голосовое меню (IVR)
Настройте голосовое меню, чтобы клиент мог быстро выбрать нужный отдел.
Заключение
Многоканальный рекламный номер – это мощный инструмент для бизнеса, который позволяет не терять клиентов, повышать эффективность рекламы и улучшать качество обслуживания. Подключение такого номера особенно актуально для компаний с высоким объемом входящих звонков: интернет-магазинов, сервисных центров, страховых компаний и любых B2C-бизнесов.
Если вы хотите увеличить поток клиентов и не терять ни одного звонка – многоканальный номер станет отличным решением для вашей компании
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