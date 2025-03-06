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Многоканальный рекламный номер: что это и зачем он нужен?

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Бизнес — 6 Марта 2025, 09:58

В современном бизнесе качественная связь с клиентами играет ключевую роль. Одним из инструментов, позволяющих улучшить взаимодействие с аудиторией, является многоканальный рекламный номер. Этот инструмент помогает компаниям эффективно обрабатывать входящие звонки, снижать нагрузку на операторов и повышать конверсию в продажи. Разберем, что такое многоканальный рекламный номер , какие у него преимущества и как его использовать для рекламы.

Что такое многоканальный рекламный номер?

Многоканальный номер – это телефонный номер, который позволяет обрабатывать несколько входящих вызовов одновременно. В отличие от обычных номеров, где при занятой линии клиенту приходится ждать или перезванивать, многоканальный номер автоматически перенаправляет звонки на свободных операторов.

Этот инструмент часто используется в маркетинговых кампаниях, чтобы увеличить поток входящих обращений без потери клиентов.

Как это работает?

  1. Клиент видит рекламный номер в объявлении, на сайте или в соцсетях и звонит.
  2. Если линия занята, система автоматически переводит вызов на другого оператора.
  3. Если в компании несколько отделов (например, продажи и поддержка), вызовы могут распределяться по сценариям.
  4. Система фиксирует все звонки, что позволяет анализировать эффективность рекламной кампании.

Преимущества многоканального рекламного номера

1. Пропущенные звонки исключены

Клиенты не сталкиваются с занятыми линиями – каждый звонок принимается и обрабатывается.

2. Увеличение конверсии

Чем больше звонков обработано, тем выше вероятность закрытия сделки.

3. Улучшение клиентского сервиса

Быстрая обработка вызовов повышает лояльность клиентов.

4. Гибкость в настройке

Можно настроить переадресацию на разные номера, регионы или даже мессенджеры.

5. Возможность аналитики

Многоканальный номер позволяет отслеживать количество звонков, их источники и эффективность рекламы.

Как использовать многоканальный номер в рекламе?

1. Включение в рекламные кампании

Разместите номер в контекстной рекламе, баннерах, объявлениях и офлайн-рекламе, чтобы клиентам было удобно звонить.

2. Коллтрекинг для анализа эффективности

Подключите коллтрекинг – он покажет, какие рекламные источники приносят больше всего звонков.

3. Использование в email- и SMM-маркетинге

Добавьте номер в email-рассылки, соцсети и мессенджеры для быстрого контакта с клиентами.

4. Автоответчик и голосовое меню (IVR)

Настройте голосовое меню, чтобы клиент мог быстро выбрать нужный отдел.

Заключение

Многоканальный рекламный номер – это мощный инструмент для бизнеса, который позволяет не терять клиентов, повышать эффективность рекламы и улучшать качество обслуживания. Подключение такого номера особенно актуально для компаний с высоким объемом входящих звонков: интернет-магазинов, сервисных центров, страховых компаний и любых B2C-бизнесов.

Если вы хотите увеличить поток клиентов и не терять ни одного звонка – многоканальный номер станет отличным решением для вашей компании



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