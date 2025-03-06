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Более 144 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2025, 10:43
Жители Московской области от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Обследование репродуктивного здоровья – один из важнейших этапов планирования будущей беременности. В Московской области такой осмотр можно пройти бесплатно, по полису ОМС. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию в регионе прошли более 144 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ходе осмотра женщины получают консультацию акушера-гинеколога, проходят УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию врача-уролога, а при необходимости специалист направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
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